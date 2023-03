E’ entrata nel vivo la distribuzione della dotazione di Ecuosacco a Concorezzo, distribuzione che avviene nella sala di Rappresentanza del Comune.

Raccolta del secco a Concorezzo, in corso la distribuzione dei nuovi sacchi

Nel corso della prima settimana, fa sapere l'Amministrazione comunale, più del 30% dei concorezzesi ha ritirato la propria dotazione di sacchi rossi per il secco e di sacchi gialli per il multipack. Nel dettaglio, sono state 2018 le famiglie che hanno ritirato i sacchi gratuiti forniti dal Comune. Inoltre 65 famiglie hanno ritirato anche la dotazione extra prevista per i nuclei famigliari con bambini minori di tre anni e 18 famiglie hanno presentato l’autocertificazione per presenza di familiari che utilizzano presidi sanitari per ritirare la dotazione aggiuntiva di sacchi rossi.

Per quanto riguarda invece le utenze non domestiche, sono state 57 le attività che hanno provveduto al ritiro della propria dotazione base di Ecuosacchi o Ecuobox.

C'è tempo fino all'8 aprile per ritirare la propria dotazione

“I dati delle distribuzione della prima settimana, confermano quanto avvenuto con le prime distribuzioni fatte negli altri Comuni CEM quando hanno avviato l’utilizzo dell’Ecuosacco - ha commentato l'assessore all'Ambiente Silvia Pilati-. La distribuzione sta procedendo in modo tranquillo e senza intoppi con un’affluenza costante. Ringraziamo l'ufficio Ecologia per la gestione dell'iniziativa e la Protezione civile per la collaborazione. Ricordiamo che sarà possibile ritirare la propria dotazione entro sabato 8 aprile in sala di Rappresentanza. I sacchi andranno utilizzati dal mese di aprile, non prima”.

Quando ritirarla

I sacchi vengono distribuiti dalla Protezione civile in sala di rappresentanza del Comune (piano terra davanti all’Anagrafe) nei seguenti orari:

Gli orari: martedì 8.30 – 12.30, mercoledì 14 – 19, giovedì 8.30 – 12.30 sabato 8.30 – 12.30

Cosa occorre portare

Utenze domestiche: presentarsi con la tessera sanitaria o con la carta d’identità elettronica di un qualunque componente del nucleo familiare legato all’utenza.

E’ anche possibile chiedere a un amico, a un parente o a un vicino di ritirare la propria dotazione, affidandogli la propria carta di identità o tessera sanitaria.

Utenze non domestiche (ditte, negozi, uffici, bar, ecc.): presentarsi con la CEM card oppure richiederla all’atto del ritiro della dotazione.