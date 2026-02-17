Raccolta di idee: 157 idee proposte dalle associazioni

Raccolta di idee per eventi a Desio, sono arrivate 157 proposte. Lo ha comunicato l’assessore alla Cultura, Giorgio Gerosa, rispondendo in Consiglio comunale a un’interrogazione di Andrea Perego (Pd).

L’Amministrazione chiama, le associazioni rispondono

“La raccolta di idee è un percorso per valorizzare il mondo associativo, costruire una città viva e rafforzare la partecipazione – ha affermato Perego – E’ un’impostazione ambiziosa, che punta a un lavoro in rete delle associazioni e a un percorso accompagnato dalla co-progettazione”. Così ha spiegato l’assessore Giorgio Gerosa:

“Dal punto di vista numerico la raccolta di idee ha avuto un impatto interessante Sono arrivate 157 proposte. Queste stanno coprendo la quasi totalità dei cartelloni che abbiamo proposto. Abbiamo pensato di dividere l’anno in alcuni momenti cruciali su cui sollecitavamo le associazioni a intervenire. La quasi totalità di associazioni ha risposto e coperto le richieste”. Quindi, “c’è stato un importante lavoro di organizzazione delle proposte, con una fase di valutazione, secondo determinati criteri”.

Il ruolo di regia del Comune

Il ruolo del Comune nella stesura del calendario è “un ruolo di regia. La varietà dell’offerta è garantita dalla varietà dei temi – ha specificato Gerosa – ma anche dalla varietà delle associazioni che hanno presentato le proposte”. Per quel che riguarda il modello, ha ricordato, “lo avevamo già sperimentato e scritto nel programma elettorale, valorizzando la partecipazione”. “Se funziona – ha concluso Perego – è un modello che può essere portato avanti per far crescere la nostra città con le risorse territoriali”.