Raccolta differenziata, a Desio arrivano due nuovi distributori di sacchetti

Due distributori automatici per il ritiro dei sacchi, precedentemente posizionati presso la piattaforma ecologica di Desio in via Einaudi, sono stati spostati e messi in funzione all'esterno del supermercato “DPiù”, in via per Seregno n. 30, nel quartiere San Giorgio.

Novità per la raccolta differenziata a Desio

"Questo nuovo posizionamento - racconta l'Assessore all'Ecologia Andrea Villa - va nella direzione di rendere sempre più comoda e semplice la raccolta differenziata in città. I distributori riposizionati saranno accessibili senza i limiti di orario che avevano presso la piattaforma e quindi al servizio del quartiere 24 ore su 24 , tutti i giorni. Voglio ringraziare la struttura di vendita per la disponibilità a concedere l'uso gratuito dell’area e Gelsia Ambiente per questa ed altre azioni che continua a svolgere per supportare la volontà dei cittadini di rispettare le regole della raccolta differenziata, già arrivata in Città al 78,6%. "

In aiuto ai cittadini anche l'App di Gelsia

Con l'obiettivo di semplificare il più possibile la gestione della raccolta differenziata domestica da parte dei cittadini, Gelsia Ambiente ha anche messo a punto G-app l'applicazione gratuita, disponibile per dispositivi Android e iOS (foto), che permette di tenere a portata di mano una serie di informazioni, sempre aggiornate, sui servizi di igiene ambientale e che indica, tra le altre informazioni, il distributore automatico più vicino alla posizione dell'utente. Sulla app è possibile localizzare anche i distributori posizionati da oggi in via per Seregno.

Sempre sulla app è inoltre possibile conoscere tutti i servizi di igiene ambientale attivi (ritiro ingombranti e verde, piattaforma ecologica, spazzamento strade, ecopoint) e il calendario di raccolta rifiuti porta a porta e di spazzamento stradale a seconda della via in cui si risiede.