Date e orari per il ritiro

Potranno essere ritirati in Municipio o in Villa Scaccabarozzi fino al 19 febbraio.

Nuovo anno, nuova fornitura di sacchi per la raccolta differenziata. A Usmate saranno in distribuzione gratuita dal 17 gennaio e potranno essere ritirati in Municipio o in Villa Scaccabarozzi fino al 19 febbraio.

Raccolta differenziata a Usmate: sacchi in distribuzione dal 17 gennaio

A partire da lunedì 17 gennaio, l’Amministrazione Comunale provvederà ad attivare la distribuzione dell’annuale fornitura di sacchi, che comprenderà Ecuosacco, Multipak e Umido.

A causa della pandemia in corso e nell’ottica di evitare ogni forma di assembramento, il Comune ha scelto di attivare una formula che consentirà ai residenti di ritirare la fornitura spettante per il 2022 fino al 19 febbraio, usufruendo di orari mattutini e serali, sia nella sede del Palazzo Comunale che a Velate in Villa Scaccabarozzi.

“Chiediamo quindi ai cittadini di non affollarsi già nei primissimi giorni, a meno che non vi sia l’effettiva necessità di ritirare il proprio kit – afferma Valeriano Riva, assessore con delega all’Ecologia – Abbiamo attivato un calendario di distribuzione che andrà incontro alle esigenze di ciascun nucleo familiare, nella certezza della collaborazione dei residenti che ogni anno, anche in questo periodo pandemico, dimostrano una particolare attenzione verso la raccolta differenziata”.

Il calendario di distribuzione prenderà il via lunedì 17 gennaio e prevede la possibilità di ritirare il kit ogni lunedì, martedì e giovedì, dalle 9 alle 12, presso il Municipio. Due le aperture serali: dalle 18 alle 20 distribuzione ogni mercoledì presso il Municipio, mentre ogni venerdì gli operatori saranno a Velate in Villa Scaccabarozzi. La chiusura anticipata serale (alle 20, anziché alle 21) è legata all’emergenza pandemica in corso e alla difficoltà di garantire numero di personale adeguato all’afflusso previsto.

Aperture straordinarie per cinque sabati, sempre con orario dalle 9 alle 12: 22 gennaio, 5 e 19 febbraio in Villa Scaccabarozzi, 29 gennaio e 12 febbraio in Municipio.

Dal 1 febbraio, sarà richiesto il possesso del Green Pass base per accedere all’interno dei locali dove avrà luogo il ritiro del kit sacchi. Per ragioni di organizzazione, si chiede di presentarsi muniti di tessera sanitaria e CEM Card.