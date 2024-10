Raccolta differenziata, anche Vimercate ha i suoi distributori automatici

Cinque distributori automatici per i sacchi del multipak e dell'indifferenziato.

L'inaugurazione

Con l'inaugurazione di oggi, giovedì 10 ottobre, sono ufficialmente entrati in funzione a Vimercate i distributori voluti da Cem Ambiente, in collaborazione con l'Amministrazione comunale, nell'ambito del progetto "Un sacco bello" che sta raggiungendo, in maniera graduale, tutti i Comuni che fanno capo alla società partecipata che si occupa della raccolta dei rifiuti.

I 5 distributori in città

Il taglio del nastro si è tenuto davanti al distributore installato all'interno del giardino della biblioteca comunale di piazza Unità d'Italia. Contestualmente sono entrati in funzione anche quelli posati davanti alla farmacia comunale di via Passirano, nel quartiere di San Maurizio, e nelle tre frazioni di Oreno (in via Lodovica nel parcheggio antistante la scuola "Don Saltini"), a Velasca (in via De Amicis) e a Ruginello (accanto alla farmacia comunale di via don Lualdi).

Presenti alla cerimonia il presidente di Cem, Alberto Fulgione, il sindaco di Vimercate Francesco Cereda e l'assessore alla Cura della Città Sergio Frigerio.

Il sindaco: "Un altro importante tassello"

"Oltre a questi distributori che entrano in funzione oggi, come forse avrete visto da qualche settimana gira per la città anche una spazzatrice manuale che permette di fare una pulizia più di fino - ha spiegato il sindaco Francesco Cereda dopo aver proceduto al classico taglio del nastro - E nelle prossime settimane partirà, a Spazio città, anche la distribuzione degli Eco box consentendo così ai cittadini di avere a disposizione tutta la dotazione necessaria per una corretta raccolta differenziata. E' un passaggio importante per un servizio che raggiunge in maniera capillare tutti i cittadini e che si aggiunge all'ulteriore novità del sacco giallo per il multipak".

Il presidente di Cem: "Ulteriore passo in avanti per la raccolta differenziata"

"Ringrazio il sindaco per aver aderito anche a questo progetto - ha aggiunto Alberto Fulgione, presidente di Cem - Questi distributori consentono a tutti di ritirare i sacchi dove e quando si vuole, anche da parte di residenti di altri comuni. Siamo contenti anche di aver messo in funzione qui a Vimercate la mini spazzatrice. La raccolta differenziata e il decoro urbano sono strettamente collegati tra loro. L'arrivo poi anche del sacco giallo del multipak ci consentirà di far crescere ulteriormente la media dell'82% di raccolta differenziata. Dobbiamo continuare su questa strada".

Come funziona

Per procedere con il ritiro della dotazione totale o parziale dei sacchi basta presentarsi a uno dei distributori con la carta d'identità elettronica o la carta regionale dei servizi (tessera sanitaria) e seguire le istruzioni sul display.

Possono ritirare la dotazione di sacchi tutti coloro che si sono iscritti alla TARI, con utenza domestica, fino al 20 agosto 2024. Il distributore eroga la dotazione prevista per il nucleo familiare di Ecuosacchi rossi - in dotazione ai residenti in condomìni con più di 40 appartamenti e a famiglie con bambini da 0 a 3 anni – e di sacchi gialli con RFID per la raccolta del multipak, per tutti. La quantità di sacchi erogata dal distributore dipende dal numero dei componenti del nucleo familiare. La distribuzione avviene a cadenza semestrale; una volta effettuato il ritiro per il primo semestre non è più possibile ritirare altri sacchi fino al semestre successivo. Chi ha diritto a una dotazione di sacchi in numero di rotoli pari ne riceverà metà il primo semestre e metà il secondo; chi ha diritto a un numero di rotoli dispari ne potrà ritirare meno nel primo semestre e di più nel secondo (per esempio se si ha diritto a 3 rotoli, uno si otterrà nel primo semestre e due nel secondo). Il ritiro non è obbligatorio, se si hanno in casa ancora sacchi in numero sufficiente; se non è stato effettuato alcun ritiro nel primo semestre il distributore erogherà la dotazione prevista solo per il secondo semestre.