Durante la giornata di martedì 25 aprile i servizi di igiene urbana a Desio si svolgeranno regolarmente, mentre lunedì 1° maggio la raccolta dei rifiuti sarà sospesa, con posticipi nei giorni successivi.

Raccolta rifiuti a Desio: 25 aprile servizio regolare, 1° maggio sospeso

È possibile verificare la riprogrammazione dei recuperi sul sito internet www.gelsiambiente.it, dove sono indicati i giorni in cui sarà effettuato il ritiro sostitutivo.

L’invito, per gli utenti che normalmente sono interessati dalla raccolta nella giornata del lunedì, è di non esporre i rifiuti in occasione della festività del 1° maggio, ma di attenersi alle indicazioni della Società.

Sportelli Gelsia chiusi

Restano chiusi il 24 e il 25 aprile, oltre al 1° maggio, gli sportelli di Gelsia Ambiente e la piattaforma ecologica di via Einaudi. Sospeso per entrambe le giornate anche lo spazzamento strade.

Per eventuali informazioni e segnalazioni è a disposizione di tutti gli utenti l’indirizzo e-mail info@gelsiambiente.it e il numero verde gratuito 800.445964.

Riprogrammazione del servizio

• ZONA A1:

- raccolta umido, sacco blu, sacco arancio, sacco giallo e sfalci verdi: 2 maggio;

• ZONA A2:

- raccolta umido, vetro, sacco arancio, sfalci verdi: 2 maggio;

- raccolta carta e cartone: 3 maggio.