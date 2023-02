Maggiori controlli e un invito a differenziare meglio i rifiuti. Sono le due azioni che il Comune di Vimercate, in collaborazione con Cem Ambiente, sta portando avanti nelle ultime settimane proprio per contrastare i casi di errati conferimenti della raccolta differenziata porta a porta. Casi che purtroppo, segnala l'Amministrazione, sono tutt'altro che rari.

Raccolta rifiuti: a Vimercate più controlli e un invito a differenziare meglio

"Esauritasi la fase acuta dell’emergenza sanitaria legata al COVID-19 - spiegano dal Comune - CEM e Amministrazione comunale stanno facendo eseguire agli operatori ecologici e dai tecnici rigorosi e costanti controlli, sul corretto conferimento delle diverse tipologie di rifiuto e sugli abbandoni di sacchi non conformi".

Classificazione e utilizzo dei contenitori

Dunque attenzione soprattutto alla classificazione dei rifiuti e alle modalità di utilizzo dei contenitori. Sono ad esempio considerati rifiuti non conformi la presenza nel sacco del Multipak di frazioni estranee (carta, vetro, legno, secco), oppure l’utilizzo di contenitori non previsti dal regolamento Comunale, come esporre il vetro all'interno di sacchetti di plastica o in scatoloni, sacchetti dell’umido lasciati a terra, ai quali è stato applicato un adesivo in giallo di non conformità.

E poi ovviamente l'Amministrazione rinnova l'invito a non abbandonare i rifiuti impropriamente, a rispettare le norme sulla raccolta differenziata attenendosi ai calendari di raccolta, e a non inserire i sacchetti dei rifiuti all’interno o nei pressi dei cestini stradali.

Numeri utili

Per qualsiasi informazione in merito al servizio rifiuti, si ricorda che è attivo il numero Verde gratuito di CEM 800 342 266.