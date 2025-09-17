A seguito dei recenti disservizi registrati nella raccolta dei rifiuti sul territorio comunale e delle varie segnalazioni ricevute dai cittadini, il Comune continua a presidiare il territorio e cerca soluzioni tempestive: “Siamo in costante contatto con Gelsia Ambiente per monitorare la situazione e garantire il ripristino del servizio nel più breve tempo possibile”, spiega il Sindaco Carlo Moscatelli.

Raccolta rifiuti, il Comune continua a presidiare il territorio