A seguito dei recenti disservizi registrati nella raccolta dei rifiuti sul territorio comunale e delle varie segnalazioni ricevute dai cittadini, il Comune continua a presidiare il territorio e cerca soluzioni tempestive: “Siamo in costante contatto con Gelsia Ambiente per monitorare la situazione e garantire il ripristino del servizio nel più breve tempo possibile”, spiega il Sindaco Carlo Moscatelli.
Raccolta rifiuti, il Comune continua a presidiare il territorio
“Siamo pienamente consapevoli dei disagi causati alla cittadinanza dal mancato ritiro dei rifiuti – prosegue il Primo Cittadino – Ci scusiamo da subito con tutti i residenti per l’inconveniente. Stiamo monitorando regolarmente la situazione e vi terremo aggiornati”.
“Già a luglio, appena insediati, è stata recapitata al gestore una contestazione del servizio (dalla stessa ditta accettata) con una penale di quasi 18mila euro, ora siamo nuovamente intervenuti con altre sollecitazioni chiedendo il tempestivo ripristino della regolare raccolta”, spiega l’Assessore all’Igiene Urbana Stefano Guidotti.
“Quotidianamente gli uffici effettuano dei controlli per verificare l’eventuale disservizio della giornata, inviando successivamente alla Direzione Generale le immagini con l’elenco delle vie coinvolte e la conseguente richiesta di intervento – aggiunge Guidotti – In parallelo, è in corso un confronto con Gelsia Ambiente per trovare una soluzione a tutte le criticità riscontrate nel piu’ breve tempo possibile”.
“Il Comune continua a garantire il massimo impegno affinché episodi simili non si ripetano”.