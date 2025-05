Raccolte in due giorni sei tonnellate di rifiuti

Sono oltre 1.500 i sacchi raccolti in due giorni e in 51 diverse località dei Comuni soci di CEM Ambiente. Il totale è di 6mila kg (6 tonnellate; una in più dello

scorso anno) di rifiuti recuperati in scarpate, boschi, parchi, marciapiedi e lungo i cigli delle strade. E’ questo il risultato strabiliante ottenuto, per il terzo anno

consecutivo, da Amministrazioni comunali, cittadini e associazioni nel WEPlogging del 10 e 11 maggio 2025 organizzato da CEM.

L'impegno

Una nuova edizione che, come nelle tre precedenti, ha unito entusiasmo, buona volontà, cura per l’ambiente e amore per il proprio territorio.

«Siamo davvero felici del successo che continua ad avere il WE Plogging – dice il Presidente di CEM Alberto Fulgione - e della costanza con cui, anche durante l’anno, i nostri cittadini continuano a darsi da fare nella cura del loro Comune pulendo strade e parchi con i colori di CEM. Per noi è una bellissima attività di socializzazione oltre che di cura ambientale, che rappresenta anche un’importante forma di sensibilizzazione».

I più "bravi"

Ben 6 tonnellate di rifiuti abbandonati e raccolti in due giorni e un Comune vincitore. Si tratta di Trezzo sull’Adda (MI), che ha raccolto ben 200 sacchi di rifiuti (670 chilogrammi circa) vincendo la sfida WEPlogging 2025.

Premiati anche Ronco Briantino, secondo classificato con 150 sacchi (520 chilogrammi circa) di rifiuti raccolti e Cerro al Lambro, terzo classificato con 130 sacchi (440 chilogrammi circa) di rifiuti raccolti.

Il riconoscimento ai tre Comuni e alle associazioni partecipanti verrà consegnato il prossimo 8 giugno, nell’ambito della Domenica in Cascina che si terrà a

Cascina Sofia, Cavenago, nella sede di CEM.