Raccolte quasi dieci tonnellate di tappi per aiutare la Croce Rossa di Lentate

Raccolte quasi 10 tonnellate di tappi per la Croce Rossa di Lentate sul Seveso: “Un buon traguardo ma insieme possiamo fare di più!”.

Il comitato lentatese, grazie alla ormai consueta raccolta tappi, ha potuto incrementare il fondo destinato all’acquisto di nuovi presidi con un incasso legato all’iniziativa di ben 1.340 euro.

"Da anni questa attività ci coinvolge nella raccolta e nella selezione di tappi di bottiglie e flaconi di plastica i quali, conservati in appositi contenitori, vengono infine trasportati in ditte specializzate che li acquistano per procedere al loro riciclo - spiega il presidente Andrè Pesaresi - Per il 2025 l’iniziativa si affianca a una raccolta fondi, attivata lo scorso dicembre, il cui ricavato sarà utilizzato per l’acquisto di una nuova sedia scendiscale motorizzata per il trasporto di utenti con difficoltà motorie".