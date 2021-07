"Raccontarsi": il nuovo concorso lanciato dal Centro Diurno e dall'Associazione Il Muretto

Raccontare se stessi e i momenti significativi della propria esistenza. E' questo lo spirito con cui è stato lanciato in questi giorni il concorso letterario "Raccontarsi", nato dalla collaborazione tra il Centro Diurno di Seregno e l’Associazione Il Muretto onlus.

"Raccontarsi": il concorso rivolto agli utenti dell'Asst

Il concorso si rivolge a tutti gli utenti dei Dipartimenti di Salute Mentale e Dipendenze dell’ASST della Brianza, di Lecco e di Monza.

Tema del concorso, spiega Maristella Rossini, psichiatra, responsabile del Centro Diurno, “è un breve racconto autobiografico di momenti, fasi, episodi significativi della propria esistenza. L’io narrante – aggiunge la specialista – dando veste letteraria alle proprie emozioni e alla rielaborazione dei ricordi, trova ulteriore strumento per prendere coscienza di sé, del proprio

vissuto e del viaggio individuale che ognuno percorre”.

Come partecipare

La domanda di partecipazione, insieme al regolamento del premio sono scaricabili dal sito dell’ASST ( www.asst-brianza.it ) e da quello del Muretto ( www.ilmurettoonlus.it ).

Le opere - che devono essere originali, inedite e mai premiate in altri concorsi – saranno valutate da una giuria i cui membri provengono dal panorama giornalistico, letterario, accademico e psicoterapeutico. Verranno selezionati 15 finalisti, individuando un primo, un secondo e un terzo classificato.

La premiazione e il volume con tutte le opere

La cerimonia di premiazione avrà luogo all’interno di una manifestazione, organizzata in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Seregno, in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale. Tutte le opere selezionate verranno poi pubblicate in un volume realizzato ad hoc. Ai primi tre classificati verrà assegnato un premio speciale offerto dal Muretto.