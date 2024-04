"Radioimmaginaria" sbarca a Villasanta grazie alla giovane Anita

"Radioimmaginaria" sbarca a Villasanta grazie alla giovanissima Anita, villasantese di belle speranza di 13 anni che frequenta l’ultimo ano della scuola media "Fermi".

RadioImmaginaria è un network di adolescenti, tutti dagli 11 ai 17 anni ed è l’unico progetto sul web gestito e creato direttamente da loro e che culla il sogno di creare un media a livello globale fatto dagli adolescenti per gli adolescenti, che parli la loro lingua e affronti gli argomenti che interessano la loro vita quotidiana e il loro futuro. Per una volta lontano dai Social, dal mondo virtuale.

Cos'è "RadioImmaginaria"?

"Siamo nati come una radio, poi ci siamo allargati un po’ e adesso abbiamo un sito completo e facciamo tante cose, anche in televisione, e quindi è giusto usare la parola network - ha sottolineato Ludovica Azzali, una delle organizzatrici del progetto - Siamo nati a Castel Guelfo di Bologna nel 2012 per un progetto scolastico, quindi una cosa molto piccola che però si è allargata e tramite il passaparola si è arrivati in altre città. Adesso abbiamo redazioni in tutta Italia e vorremmo crearne una anche a Villasanta".

Per questo motivo lunedì prossimo i giovani della radio saranno impegnati alla mattina alla scuola Fermi per spiegare il progetto. Mentre al pomeriggio, a partire dalle 17.30 alla libreria «Pagina 59» di via Confalonieri dove attendono tutti gli adolescenti dagli 11 ai 17 anni interessati a provare il brivido di fare lo speaker radiofonico per un giorno (per info: radioimmaginaria@gmail.com).

La bellissima storia di Anita

Ad accogliere i giovani villasantesi ci sarà una loro coetanea che già da tre anni si diverte, per un paio d’ore a settimana, a fare radio direttamente da fasa sua.