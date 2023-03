Raffica di interventi per il vento

Nottata intensa per i Vigili del Fuoco chiamati a molteplici interventi a causa del forte vento

Il vento forte ha fatto cadere alberi e piegato pali

A causa del forte vento, nella serata di lunedì 27 marzo sono pervenute diverse richieste di intervento alla sala operativa dei Vigili del fuoco di Monza.

Il momento in cui si è verificata la maggior parte delle richieste è collocabile nella fascia temporale tra le 22 e mezzanotte: in quel lasso di tempo sono stati una quindicina gli interventi portati a termine dalle squadre del Comando.

Nella maggior parte dei casi le richieste di soccorso hanno riguardato la rimozione di rami e alberi caduti (uno dei casi più eclatanti si è verificato in via Milazzo), la messa in sicurezza di parti di edifici rese pericolanti dal forte vento o di pali che si sono "appoggiati" a palazzi, come avvenuto in via Boito, sempre a Monza. Le richieste di soccorso sono pervenute principalmente da Monza e dalla zona nord di Carate Brianza.

Al termine del fenomeno meterologico la situazione è rapidamente tornata alla normalità.