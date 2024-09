Multe a raffica, «ma solo per la mia auto. Durante le Messe ci sono macchine parcheggiate ovunque, sul piazzale della chiesa, sui marciapiedi e in divieto, ma i vigili non si vedono». Arrabbiato e amareggiato il titolare del ristorante «Cacio e Pepe» di via Pio XI, Giancarlo Di Gioia: «Abbiamo provato a spiegare agli agenti che siamo qui per lavoro e non c’è neppure un posto dove mettere l’auto - afferma - Spesso io la devo lasciare momentaneamente in divieto in attesa che spostino le macchine che occupano tutti gli spazi, ovunque, ma non c’è modo. E, puntualmente, mi ritrovo la multa. Ho chiesto uno spazio di carico e scarico, non è però stato possibile. Io sono qui per lavorare, le multe le pago tutte e, visto che i vigili quando c’è la Messa non vengono mai, dico che la legge, se si applica, è uguale per tutti, di conseguenza sono decine e decine le auto che dovrebbero essere sanzionate, oppure si usa il buonsenso». Finora le sanzioni sono fioccate, una dopo l’altra, solo per il titolare del ristorante.

Raffica di multe, «il Comune non incentiva le attività. E noi ce ne andiamo da Desio»

«Sanno che è la mia auto e che la parcheggio momentaneamente, in attesa di spostarla. E’ così da quando abbiamo aperto, c’è stato un periodo di tregua, ma poi è ricominciato come prima. Amministratori e vigili non si preoccupano, però, delle macchine che sfrecciano, che vanno contromano, che attraversano la piazza nonostante il divieto di transito e di accesso». Il titolare del ristorante romano non ci sta, «perché nessuno si accorge dei problemi di sicurezza e, pertanto, non si fa niente».

«Avevamo chiesto un dosso per evitare che le macchine percorrano questa via stretta a gran velocità, avevamo chiesto dei panettoni vicino all’uscita del ristorante perché i clienti rischiano ogni volta di essere travolti. Una volta è successo anche a una mamma con un passeggino e c’è mancato poco che venisse investita. A tutte queste richieste la risposta è stata negativa, senza contare gli incidenti che si verificano all’incrocio con via Portichetto. Tutto quello che si chiede per la messa in sicurezza continua a ricevere dei “no”, le multe, invece, continuano a farcele».

E va avanti: «Volete fare cassa? - domanda - Mettete dei dissuasori di velocità. Quelli sì che servono». Sanzioni che vanno da un minimo di 29 euro, la maggior parte sono multe da 87 euro, «questo se si paga subito e si usufruisce dello sconto», rimarca. In merito alle tempistiche con cui vengono elevate, poi, fa presente: «Praticamente ne ricevo ogni mese, a luglio addirittura tre volte in quindici giorni».

"Entro fine anno ci trasferiremo ad Albiate"

Una situazione che alla lunga ha pesato anche sulla decisione di lasciare la città con l’attività di ristorazione. «Entro fine anno ci trasferiremo ad Albiate - rimarca il titolare di “Cacio e pepe” - Al posto di incentivare le attività qui a Desio le fanno scappare. E la conferma viene dalla desertificazione che c’è in centro. Quante sono le saracinesche abbassate? Tante. Qui ci sono solo banche e pompe funebri, non si incentivano le attività commerciali, non si vivacizza il centro, attirando attività che creano movimento. Poi gli amministratori si chiedono perché i negozi vanno via da Desio. Per forza, che cosa state facendo?», la domanda che gira a chi governa la città. «C’è la Casa del Papa, ma non è mai stata valorizzata - ricorda - E di esempi se ne possono fare tanti. Purtroppo qui nessuno si preoccupa». Un pensiero va anche ai dipendenti. «Quando ci trasferiremo c’è chi sarà costretto a stare casa - constata amaramente - Perché non tutti sono automuniti».