Ragazzi in piazza per le donne con «Voci Mute»

Un flash mob per ricordare la dignità delle donne: gli studenti dell’istituto professionale Lorenzo Milani sono andati in scena mercoledì mattina in piazza IV Novembre con “Voci Mute”. L’evento è stato parte delle iniziative gratuite dedicate al mese della donna organizzate dal Comune di Seveso.
L’idea dietro all’esibizione
All’evento ha preso la parola il responsabile del laboratorio “Teatriamo” dell’istituto Milani, il professore Marcello Sinigaglia:
“Sono ormai anni che noi del laboratorio teatrale dell’istituto e il Comune collaboriamo – ha dichiarato il professore Marcello Sinigaglia – L’esibizione dei ragazzi ha voluto evidenziare la lotta continua che una donna deve fare per ottenere riconoscimento e dignità nel lavoro, nello studio e nella famiglia”. Ricordate durante la mattinata numerose donne, come Rita Levi Montalcini, Margherita Hack e Greta Thumberg. “Ogni nome è stato seguito dal grazie dei ragazzi, che hanno celebrato così queste grandi donne”.
Le parole dell’Amministrazione
Presenti alcuni rappresentanti dell’Amministrazione comunale, tra cui il vicesindaco e l’assessore alla Cultura Michele Zuliani.
“Viviamo in un’epoca in cui le donne stanno finalmente ottenendo il riconoscimento che meritano – ha affermato la vicesindaca Weruska Iannotta – Stiamo cambiando le regole del gioco, dimostrando che possiamo occupare spazi in ogni ambito”.
Il grazie dei presenti è andato anche alla dirigente scolastica dell’istituto Milani, Maria Alberti, che
“crede nella potenza del teatro come veicolo educativo e supporta sempre i nostri progetti”, come spiegato da Sinigaglia.