Ragazzi in piazza per le donne con «Voci Mute»

All’evento ha preso la parola il responsabile del laboratorio “Teatriamo” dell’istituto Milani, il professore Marcello Sinigaglia:

“Sono ormai anni che noi del laboratorio teatrale dell’istituto e il Comune collaboriamo – ha dichiarato il professore Marcello Sinigaglia – L’esibizione dei ragazzi ha voluto evidenziare la lotta continua che una donna deve fare per ottenere riconoscimento e dignità nel lavoro, nello studio e nella famiglia”. Ricordate durante la mattinata numerose donne, come Rita Levi Montalcini, Margherita Hack e Greta Thumberg. “Ogni nome è stato seguito dal grazie dei ragazzi, che hanno celebrato così queste grandi donne”.