Rami sui binari, sospesa la circolazione del Besanino. Ritardi fino a sessanta minuti

E' temporaneamente sospesa la circolazione del Besanino. Alcuni rami caduti sui binari tra le stazioni di Besana in Brianza e Triuggio-Ponte Albiate stanno impedendo il passaggio dei treni. A provocare il crollo, le abbondanti piogge di questa mattina, giovedì 22 maggio.

Treni fermi

In particolare, la caduta di rami ha causato danni al treno 24748 partito dalla stazione di Lecco sette minuti dopo mezzogiorno. Era atteso alle 13,43 a Milano Porta Garibaldi ma al momento è fermo tra le stazioni di Besana e Triuggio-Ponte Albiate.

"Circolazione linea Milano-Lecco, via Molteno, temporaneamente sospesa tra Besana e Triuggio per danni dovuti al maltempo" l'annuncio apparso in questi minuti sui tabelloni delle stazioni ferroviarie della tratta del Besanino.

Ritardi fino a sessanta minuti

Importanti le ripercussioni sul traffico ferroviario. Fino a 60 i minuti di ritardo alla circolazione dei treni come si legge sul sito di Trenord con "possibili variazioni di percorso e cancellazioni". E' in corso l'intervento dei tecnici dell'infrastruttura per la rimozione di quanto ostruisce i binari.

Seguono aggiornamenti.