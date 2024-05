Un momento di confronto sui temi dell'abbandono e del randagismo con particolare riferimento al mondo felino. Momento di confronto che ha chiamato a raccolta tantissimi cittadini di Meda e non solo che, sabato 18 maggio, si sono ritrovati in città per l'evento "Noi Ragatti di Oggi" organizzato dall'Associazione Noi Per Gli Animali Odv.

Randagismo e abbandono dei gatti, se ne parla a Meda

Alternando scambi più ludici ad interventi di approfondimento, la manifestazione ha voluto avvicinare i presenti a tematiche complesse, ma di grande rilievo, da diversi punti di vista e in un contesto informale e accogliente.

Più in dettaglio, l’evento, organizzato dall’Associazione Noi Per Gli Animali OdV, che si occupa della tutela e del benessere dei gatti randagi in diversi paesi della provincia di Monza e Brianza, in collaborazione con il Comune di Meda, la Provincia di Monza e Brianza e Regione Lombardia, ha visto la partecipazione di un gran numero di cittadini, ma anche delle autorità del territorio.

Queste ultime hanno fornito il loro prezioso contributo, con gli interventi di Luca Santambrogio, Sindaco di Meda e Presidente della Provincia di Monza e Brianza, Marina Romanò, Consigliere Delegato della Provincia di Monza e Brianza, Giuseppe Azzarello, Consigliere Delegato della Provincia di Monza e Brianza, Claudio Del Pero, Comandante della Polizia Locale di Meda ed Emanuela Colombo, Consigliere Comunale di Meda con delega alla Tutela degli Animali. Tra i partecipanti anche l’Avvocato Andrea Boga, Assessore del Comune di Meda, e Carla Annamaria Busnelli, Consigliere Comunale di Meda.

Sul palco sono intervenute, inoltre, figure note nel mondo digitale per il loro interesse e impegno verso i gatti, quali Federico Santaiti, SenSej Cat con Mykola e Franco Umberto Gattaro Digitale, che hanno condiviso la propria esperienza, sottolineando l’importanza di prendere maggiore consapevolezza circa queste tematiche in una chiave più personale. Di grande interesse sono state, infine, le testimonianze dell’Avvocato Massimo Moscatelli e di Lisa Graziano, Dermatologa presso la Clinica Veterinaria di Meda e di Gattolandia, Oasi Felina di Monza.

"Evento che ci dà nuova forza e fiducia"