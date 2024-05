Ladri in azione al cimitero vecchio, in centro a Desio. Nella notte tra mercoledì e giovedì l'ultimo furto, al campo 32, già preso di mira nei giorni scorsi. Ignoti hanno rubato vasi in bronzo e coperchi di lampade votive.

Razzia di vasi in rame dalle tombe

La scorsa settimana un altro episodio, con almeno otto tombe depredate. Gli ignoti furfanti non si sono minimamente preoccupati del fatto di aver violato un luogo sacro. Ad accorgersi della razzia sono stati alcuni dei parenti dei defunti che a inizio settimana si sono recati al camposanto di via Rimembranze per far visita ai propri cari.

«Mi sono accorta subito - afferma una donna - Sulla tomba c’era il segno evidente che il vaso era stato strappato. Era tutto in disordine, fiori buttati a terra. Non ci potevo credere a una cosa simile. Un’azione vergognosa, ormai non c’è più rispetto neanche per i defunti - dice sconsolata e rattristata - Furti di fiori ce ne sono sempre, ma questo è veramente un atto di una portata ben diversa. Fa veramente male».

I ladri sono probabilmente arrivati dal parco alle spalle del cimitero monumentale e hanno scavalcato la recinzione. Nel mirino, come detto, il campo 32, in un punto piuttosto defilato del camposanto, dietro alle cappelle gentilizie. Hanno agito indisturbati; con un arnese apposito hanno strappato dalle tombe i vasi in rame e bronzo, oltre che i coperchi dei contenitori delle lampade votive. Alcuni vasi non sono riusciti a portarli via, ma sulle lapidi hanno lasciato fiori rovesciati e altri ammucchiati in un angolo. Avvisata la Gsd (Gestioni servizi Desio), che si occupa della gestione dei cimiteri cittadini. Restano anche i danni ai parenti dei defunti, che dovranno provvedere alla sistemazione della tomba, su cui è rimasto un evidente segno dei vasi strappati.

Presi di mira anche i cimiteri di Cesano, Lentate, Barlassina e Monza

Nei mesi scorsi altri cimiteri della zona sono stati presi di mira dai furfanti. A Cesano Maderno, Lentate, Barlassina dove erano state asportate delle statue; nel cimitero cittadino a marzo era stata portata via una statua in bronzo da una tomba. Il furto è stato denunciato ai Carabinieri. A Monza invece nelle scorse settimane sono stati rubati 140 vasi nel campo 76.

«Proprio settimana scorsa abbiamo definito con Illumina l’installazione di telecamere al cimitero vecchio - ha affermato il vicesindaco, Andrea Villa - Saranno posizionate alle due estremità di viale Rimembranze ma anche nel parco retrostante, da dove probabilmente sono arrivati i responsabili del furto. Ci auguriamo che le telecamere possano fare da deterrente e aiutare nel caso a risalire ai colpevoli. Condanno il gesto - ha concluso - E’ vile e incivile rubare, rubare al cimitero è ancora peggio. Spero che queste persone vengano trovate e punite come meritano».