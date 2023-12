Realizza un modellino di Palazzo Marino, ora lo consegnerà nella mani del sindaco

Franco Lodi, 87enne, originario di Ferrara ma residente a Desio da circa 13 anni, ha recentemente realizzato un modellino di Palazzo Marino, sede del Municipio di Milano.

L'artista amatore, in pensione da qualche tempo, ha iniziato la sua avventura nel modellismo dopo la perdita di sua moglie, prima con velieri e ora con modellini di edifici famosi. Il suo ultimo lavoro, il modellino di Palazzo Marino, alto quasi un metro e ottanta, ha richiesto oltre un mese di lavoro e ha ricevuto numerosi complimenti, visto che l’ha esposto anche fuori dalla chiesa di San Giovanni Battista.

«Questa è una mia grande passione - ha dichiarato - a cui posso dedicarmi perché sono in pensione e quindi non avrei molto di meglio da fare. Ho realizzato anche altri modelli in legno, tra cui la Villa Tittoni di Desio, la Basilica, la Cattedrale di Trani e la Chiesa di San Giovanni Battista».

I suoi progetti futuri includono richieste provenienti da Roma e l'ambizioso piano di visitare la cupola più grande d'Europa, il Santuario di Vicoforte, in Piemonte e poi magari potrebbe anche finire per riprodurla. Utilizzando abilmente il legno, Lodi trasforma la sua passione in opere d'arte, regalando i suoi modellini agli amici e parenti, ma non solo.

Nel caso di Palazzo Marino, lo consegnerà nelle mani del sindaco di Milano, Giuseppe Sala: «Avrò l'onore di donare il modellino di Palazzo Marino nel corso dell’anno nuovo. Abbiamo già rimandato questa consegna a causa degli impegni del sindaco».

Lodi continua a stupire con la sua creatività instancabile, e ha promesso di arricchire la comunità con ulteriori opere realizzate grazie alla sua abilità nei prossimi mesi.