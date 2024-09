A Meda ha aperto negli ultimi giorni un ufficio tutto dedicato al contrasto dei reati informatici, noti anche come cyber crimes e falso documentale.

Reati informatici in aumento: il Comune apre un ufficio sulla sicurezza digitale

Questi reati, disciplinati dalla Legge 547 del 1993, vengono commessi alterando il funzionamento di sistemi informatici o telematici, o intervenendo senza diritto su dati, informazioni o programmi contenuti in tali sistemi, procurando un ingiusto profitto con altrui danno. Al fine di prevenire e reprimere questi reati, la Polizia Locale di Meda ha creato un nuovo ufficio specifico, gestito da un Ufficiale di Polizia Giudiziaria, al quale i Cittadini, vittime di reati informatici possono rivolgersi per ottenere assistenza e supporto.

Quali sono i reati per i quali sporgere denuncia o chiedere informazioni

L’ufficio dedicato a questo servizio si trova al primo piano del Comando di Polizia Locale, sito in via Isonzo 6/b. È operativo da lunedì a sabato, pronto ad accogliere e aiutare chiunque abbia bisogno di assistenza in materia di reati informatici, contattabile al numero 0362.342074.

I Cittadini possono sporgere denuncia o chiedere informazioni relativamente ai seguenti reati:

- accesso abusivo ad un sistema informatico,

- cyberbullismo,

- cyberstalking,

- furto di identità,

- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso,

- frodi informatiche,

- danneggiamento informatico,

- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programma informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema indormatico o telematico,

- pedopornografia online,

- diffamazione e minacce via web,

- truffe online

L’impegno della Polizia Locale per la Sicurezza

Questa iniziativa - sottolinea l'Amministrazione comunale in una nota - rappresenta un ulteriore passo avanti in termini di qualità dei servizi offerti dal Corpo di Polizia Locale ai Cittadini, al loro fianco per prevenire e combattere ogni forma di criminalità, inclusi i reati informatici che, purtroppo, sono sempre più diffusi nella società di oggi.

Inoltre la Polizia Locale medese, attraverso i controlli su strada e le verifiche sulle operazioni effettuate dall’ufficio preposto, potrà individuare documenti falsi o non conformi. A cadere nella rete dei controlli sono patenti di guida, carte d’identità e passaporti contraffatti.

Questo nuovo servizio si aggiunge agli incontri sulla prevenzione che ciclicamente vengono offerti alla Cittadinanza, con particolare riferimento alle categorie fragili e più vulnerabili.

Le parole dell’Assessore alla Polizia Locale e alla Sicurezza, Fabio Mariani:

“Meda si rinnova costantemente per garantire la sicurezza dei suoi Cittadini. L’apertura di questo nuovo ufficio dedicato ai reati informatici è solo uno degli esempi della nostra attenzione e cura. Continuiamo a investire in nuove attrezzature e tecnologie per la Polizia Locale, assicurandoci che il nostro personale sia sempre ben equipaggiato e aggiornato per affrontare tutte le situazioni.”

Così il Comandante, Claudio Delpero:

“Quando si tratta di migliorare, siamo sempre in prima linea nell’adozione di nuove tecnologie e metodologie, fondamentali per svolgere il servizio in modo efficace. Già in questi primi giorni, stiamo seguendo un’indagine su una truffa nell’ambito immobiliare, collaborando in maniera fruttuosa con tutti i soggetti che possono aiutarci nelle varie fasi del caso. Invito quindi tutti i Cittadini a rivolgersi a noi per qualsiasi necessità, senza esitazioni.”