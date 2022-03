Regione Lombardia incontra i giovani del territorio: "Siamo qui per incoraggiare i vostri talenti"

L'assessore regionale alle Politiche Giovanili, Stefano Bolognini si è recato in visita istituzionale nei comuni di Vimercate e Usmate Velate e si è confrontato con alcuni giovani e con una serie di realtà attive sul territorio. Gli incontri si sono tenuti ieri, giovedì 10 marzo 2022.

Prima tappa del tour brianzolo al Museo del Territorio Vimercatese (MUST), dove l'assessore ha incontrato alcuni giovani che hanno attivamente preso parte al progetto "Cool Future 4 Work", finanziato da Regione Lombardia tramite il bando "La Lombardia è dei Giovani" con un contributo di 58.800 euro. Obiettivo dell'iniziativa è aiutare i giovani del territorio nella formazione e nell'orientamento verso il mercato del lavoro, per cercare di ridurre il divario occupazionale e favorire un cambio di paradigma nella cultura del lavoro presso i giovani stessi. E tra una stanza e l'altra del museo, l'assessore si è immerso nella storia del vimercatese grazie alle spiegazioni delle giovani, ma sapienti guide della città.

"Una visita molto positiva - ha commentato Bolognini - in cui ho avuto la possibilità di dialogare con giovani attivi e coinvolti e incontrare diverse iniziative e realtà che lavorano quotidianamente per valorizzare e rendere protagonisti i giovani. È bello vedere come, anche grazie al contributo concreto di Regione Lombardia, fioriscano sul territorio progetti che hanno al centro i nostri ragazzi e che sono da loro animati".