Reinterpreta la celebre canzone "Parole parole"

A breve uscirà l'inedito della cantante triuggese Vanessa Mini che ha rivoluzionato il brano di Mina a 50 anni dall'uscita.

"Bellissima versione di "Parole parole", modernissima con un ritmo straordinario. Brava la cantante e l’attore che tengono testa a Mina e Alberto Lupo con efficacia".

"Parole parole"

A distanza di 50 anni dall’uscita di "Parole parole", canzone di Mina divenuta un successo internazionale, la cantante triuggese Vanessa Mini ha realizzato ciò che nessuno, prima d’ora, aveva osato fare: reinterpretare uno dei brani più celebri di Mina, realizzando un inedito che è già un "autentico capolavoro" come l’ha definito il noto arrangiatore Romano Bais. L’artista, conosciuta come la donna dello swing, ha iniziato a studiare all’età di 6 anni. L’ultima uscita è il suo singolo "Fortissimo", una canzone indimenticabile nata dalla sua ammirazione per una delle più grandi cantanti e donne dello spettacolo italiano, Rita Pavone. E ora un altro successo è già alle porte.

Come è nata l'idea

"A giugno del 2020 mi trovavo a Cervia a ritirare il Premio Spettacolo - racconta l’artista Vanessa Mini - Tra la giuria c’era anche il fotografo Fred Chiosso, figlio di Leo Chiosso, autore che ha scritto canzoni per Mina, Johnny Dorelli, Ornella Vanoni, eccetera. Mi ha ascoltata cantare e mi ha fatto i complimenti per la voce e l’interpretazione. Poi gli è venuta l’idea: “Reinterpretare la canzone di Mina, 50 anni dopo il debutto, perché tutti tendono solo a imitarla. Ti propongo questa sfida” che ho accettato. Chiamo quindi Rino Piccione, arrangiatore, due volte Premio Piper a Roma, ed è nata così una versione della canzone molto più sensuale che rispecchia la mia personalità. A breve usciranno brano e video e il ricavato - ci tiene a sottolineare la cantante - sarà devoluto in beneficenza".

