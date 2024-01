Renate e Veduggio marciano per la pace

Una fiaccolata per la pace. Appuntamento domani, domenica 7 gennaio, con la Comunità pastorale "Mario Ciceri" che unisce i fedeli di Renate e Veduggio con Colzano.

Partenza dal Comune di Renate

La fiaccolata è organizzata dalla Comunità pastorale guidata dal parroco don Claudio Borghi in collaborazione con le associazioni del territorio e il patrocinio dei Comuni di Renate e Veduggio. Proprio i due Municipi saranno il punto di partenza e di arrivo della marcia che prenderà il via da Renate, in via Dante, alle 17.

"Diamo una speranza alla pace"

L'impegno a favore della pace non finisce qui. Giovedì 25 gennaio, alle 21, l'auditorium "Le Radici" dell'oratorio di Renate ospiterà l'incontro "Diamo una speranza alla pace!". Al tavolo dei relatori è atteso don Renato Sacco, già coordinatore nazionale di Pax Christi.