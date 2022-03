Renate in festa: Irma ha spento cento candeline

Compleanno

Domenica di festa per l'importante traguardo raggiunto in grande forma

Cento candeline spente dalla renatese Irma D’Ippolito. Tanti i festeggiamenti per il secolo di vita raggiunto davvero alla grande.

Renate in festa per Irma

Classe 1922, nata il 18 marzo, nella giornata di venerdì Irma ha festeggiato il centesimo compleanno con i parenti, per poi replicare tutto con una festa nella casa di via Umberto I ieri pomeriggio, domenica 20 marzo, alla presenza anche del sindaco di Renate Matteo Rigamonti e del suo vice Luigi Pelucchi che le hanno portato gli auguri dell’intera comunità.

«E' stato il Signore a decidere di lasciarmi qui così a lungo

«Non ho segreti di longevità - garantisce la signora Irma - Ho sempre fatto una vita sana, poi è stato il Signore a decidere di lasciarmi qui così a lungo».

Sorridono i parenti che però aggiungono «il vivere sempre in compagnia e in mezzo alla gente l’ha aiutata parecchio». Quello che è certo è che Irma i cento anni li porta benissimo, vive da sola, con una signora che l’aiuta nelle faccende più difficili, parla e scherza con i familiari, il sindaco e al telefono durante la festa. Abruzzese d’origine, renatese d’adozione da oltre sessant’anni, con un fratello e una sorella, si sposa con Federico Proserpio, suo compagno di vita e di lavoro. Lavora infatti prima nella ditta del marito, per poi spostarsi alla «Rovelli» di Renate prima della meritata pensione.