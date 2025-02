Renate, ogni martedì quattro baristi speciali servono la colazione all'oratorio

Porte aperte dalle 8, alle 10 le brioches erano già tutte andate esaurite. Non poteva andare meglio il primo giorno di lavoro di Giancarlo, Veronica, Barbara ed Elena: i quattro utenti del Centro Socio Educativo «Teseo» della cooperativa Casa di Accoglienza Betania che da martedì scorso, e per tutti quelli a venire, saranno dietro al bancone del bar dell’oratorio di via Vittorio Emanuele a Renate. Con loro anche un educatore e un paio di volontari del centro parrocchiale pronti a servire la colazione ai tanti renatesi e non solo richiamati in centro paese dalle bancarelle del mercato settimanale.

Un bar a quattro stelle

«Coop-Opera. Un bar a 4 stelle» il nome del progetto finanziato da Fondazione Cariplo e realizzato in collaborazione con la Comunità pastorale «Beato Mario Ciceri» per favorire lo sviluppo di autonomia e autostima delle persone con disabilità seguite dal locale Cse. Nome, spiegano i referenti, scelto dai partecipanti per indicare «il valore cooperativistico dell’esperienza (Coop-Opera, ndr)» da una parte e dall’altra «il desiderio di puntare a un servizio di qualità».

A quattro stelle appunto, come quattro sono anche i novelli baristi che martedì non hanno smesso un attimo di darsi da fare, regalando sorrisi a ogni cliente.

«Ci piace tanto lavorare qui», hanno garantito a chi scrive Giancarlo, Veronica, Barbara ed Elena, impeccabili nel loro grembiule nuovo di zecca.

"Restituiamo il bene ricevuto"

«Coop-Opera. Un bar a 4 stelle» ha anche un’altra finalità, messa nero su bianco nei volantini distribuiti alla cittadinanza, che dimostra ancora una volta lo spessore umano, oltre che professionale, che caratterizza la «storica» comunità di via Garibaldi e il più recente (attivo dal 2023) Centro Socio Educativo.

«Promuovere il valore del volontariato e del servizio gratuito come restituzione del bene che la cooperativa Casa di Accoglienza Betania ha ricevuto dalla comunità pastorale di Renate-Veduggio in molti anni di presenza sul territorio».