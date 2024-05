Renate: torna lo scuolabus? Il Comune sonda l'opinione delle famiglie

Sospeso da tempo ormai per il numero esiguo di iscritti e gli alti costi a carico del Comune di Renate, i genitori degli alunni della primaria vogliono che il servizio di trasporto scolastico venga riattivato? Tenuto conto del fatto che anche per tutto il prossimo anno dietro ai banchi, con il plesso di via Montessori sotto i ferri, i bambini saranno ospiti dei compagni più grandi delle medie. A dare risposta sarà l’esito del sondaggio promosso dall’Amministrazione comunale su richiesta dei gruppi interclasse.

Indagine tra i genitori

L’obiettivo è «raccogliere le esigenze e le opinioni dei genitori» per «individuare la soluzione ottimale e informare gli interessati sulle problematiche affrontate in passato per questo servizio comunale».

Undici i quesiti ai quali mamme e papà possono rispondere online, accedendo al sito istituzionale (www.comune.renate.mb.it), per la gran parte simili a quelli già proposti nel 2017. Accanto a domande conoscitive - tipo di frequenza (tempo tradizionale o prolungato), indirizzo - ne seguono altre legate alla copertura economica del servizio che, calcolatrice alla mano, si avvicinerebbero ai 50 mila euro all’anno per le casse comunali. I genitori sono disposti a veder aumentare le tasse o a «sacrificare» parte dei trasferimenti destinati al Piano di diritto allo studio per finanziare lo scuolabus?

Pronti a dare una mano?

E, infine, i percorsi alternativi. Il pre e post scuola che già esiste - «appositamente progettato per risolvere le difficoltà legate agli orari delle famiglie» - e altri «metodi di trasporto» per i quali si chiede la disponibilità a collaborare delle famiglie. Sette anni fa, solo il 30 per cento di chi aveva partecipato al questionario ( 47 ersone su 188) si era detto pronto a dare una mano per il pedibus o il trasporto collaborativo.