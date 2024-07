Grande festa per i 103 anni di Renzo De Carlini. Il 26 giugno le campane hanno suonato a festa, nel giorno del suo compleanno a tre cifre.

Renzo De Carlini spegne 103 candeline

Il macheriese è molto conosciuto in paese per il suo prezioso impegno nella vita cittadina del paese e per l’azienda, la «Fratelli De Carlini», attività specializzata nell’esecuzione di lavori in cementi e stucchi decorativi, lavori di imbiancatura e verniciatura, oggi giunta alla quinta generazione.

Per 50 anni Renzo è stato presidente dei «Combattenti e Reduci», poi presidente della Bocciofila macheriese e socio del Cai. Oggi è presidente emerito, nel 2021 è stato premiato dal Comune con una medaglia d’oro per il suo impegno nel sociale per il bene e la crescita del paese. Ancora oggi, con quel suo temperamento e determinazione, ricorda la sua lunga vita passata, quei 72 anni di vita insieme con il suo grande amore della sua vita, sua moglie Francesca Villa, venuta a mancare in aprile. L’ultracentenario, sopravvissuto alla prigionia in Russia, è stato fortunato, come ricorda sempre. De Carlini ha una lunga storia da raccontare, ben oltre un secolo di vita e oggi ricorda, con grande lucidità, gli eventi passati.

Ha vissuto la miseria, la guerra, la resistenza e la ricostruzione, l’importanza del sacrificio, della famiglia e del volersi bene. Sabato scorso è stato festeggiato dal figlio Giuliano con la moglie Betty e i nipoti Matteo e Alessandro.