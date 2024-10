Residenti in protesta contro le colonnine per le auto elettriche: "Ci tolgono i parcheggi"

"Quelle due colonnine elettriche per la ricarica dei veicoli portano via posti auto e procurano un serio problema di sicurezza poichè verranno installate vicino ai contatori del gas".

E’ questo il contenuto della lettera che una trentina di residenti di via Bernina, a Camparada, stamattina, sabato 5 ottobre 2024, ha protocollato in Municipio.

Il riferimento, dicevamo, è il parcheggio che si trova al civico 21 di via Bernina dove, nei giorni scorsi, con sopresa e meraviglia dei residenti, sono partiti i lavori che porteranno all’installazione di colonnine di Enel X, che a stretto giro faranno sparire quattro stalli di sosta. A dare il via libera ai lavori fu la Giunta precedente guidata da Mariangela Beretta.

I residenti, dicevamo, chiedono a gran voce all’Amministrazione comunale guidata da Maria Luisa Cogliati di fermare immediatamente i lavori e aprire un tavolo di confronto con loro.

"Desideriamo sottoporre alla vostra attenzione preoccupazioni e perplessità in merito all’installazione delle colonnine elettriche per la ricarica dei veicoli nel parcheggio condominiale - si legge nella missiva - Apprezziamo gli sforzi del comune per promuovere la mobilità sostenibile e l’utilizzo dei veicoli elettrici. Tuttavia la scelta di posizionare tali infrastrutture solleva criticità: il nostro condominio già dispone di un numero limitato di parcheggi che risultano insufficenti a soddisfare le esigenze dei residenti. La riduzione ulteriore degli stalli di sosta creerà disagi. Perchè è stato scelto il nostro parcheggio per l’installazione delle colonnine quando nel comune vi sono altri parcheggi pubblici che risultano regolarmente poco utilizzati?".

Perplessità espresse dai residenti anche sulla scelta del luogo.

"Le colonnine verranno installate in prossimità dei contatori del gas del condominio - continua la lettera - Questa vicinanza solleva dubbi in merito alla sicurezza, in quanto potrebbero esserci rischi di interferenze o di potenziali pericoli per la sicurezza degli abitanti. Riteniamo che sia opportuno un approfondito esame. Per questi motivi chiediamo all’Amministrazione comunale di rivedere la scelta dell’area tenendo conto delle nostre preoccupazioni".