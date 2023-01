Residenza Amica, 95mila euro dal Comune per manutenzioni e ampliamento

La Giunta di Giussano ha messo a disposizione le risorse per soddisfare le necessità della struttura di via d'Azeglio che ospita gli anziani.

La richiesta di posti letto

Già ad inizio ottobre il presidente del cda di Residenza Amica aveva espresso la necessità e il desiderio di un ampliamento dei posti letto in Rsa e ora la Giunta comunale ha concretizzato questo desiderio, stanziando 95mila euro.

Due stanze in più

Manutenzioni e due stanze in più nella casa di riposo, grazie al Comune. Nello specifico si provvederà ad interventi qualificanti su murature, guaine e pavimentazioni, ma grazie alle risorse disponibili, sarà possibile anche il completamento di un più complesso intervento finalizzato ad ampliare il numero di spazi per la degenza. All’interno delle opere preventivate per il 2023, è infatti prevista la creazione di due nuove stanze con bagno, per degenti, al terzo piano dell’edificio della Rsa.

Il sindaco