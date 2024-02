Residenza Amica, il Cda investe mezzo milione di euro in Bot

Mezzo milione di euro in Bot: è questo l’investimento fatto dal cda della Fondazione Residenza Amica di Giussano . La situazione economica della casa di riposo è in salute, la struttura ha una buona liquidità, da qui la decisione di acquistare titoli.

Bilancio in equlibrio

Investimento da mezzo milione di euro per la casa di riposo Residenza Amica. La situazione economica della struttura è in salute, da poco si è chiuso il bilancio 2023, con un segno positivo e si guarda al futuro con una certa serenità.

«Abbiamo una certa liquidità e in questo momento i tassi sono buoni, si è quindi deciso di investire - ha precisato il presidente Andrea Barzaghi - la struttura è in equilibrio, siamo tornati in utile. E’ stato un anno di buoni risultati tanto che a Natale abbiamo anche voluto dare un premio a tutti i dipendenti: buoni spesa per 150 euro».

Le proposte al Cda

Un buono stato di salute e una buona liquidità che ha portato - nei mesi scorsi - la nuova direttrice generale della struttura Luisa Villa, a proporre al consiglio proprio la possibilità di effettuare alcuni investimenti, attraverso l’acquisto titoli di Stato. All’attenzione del direttivo sono quindi arrivate due proposte: una di acquisto di un certificato di deposito di 9 mesi, al tasso annuo nominale lordo del 4,5% senza commissioni di sottoscrizione che in caso di estinzione anticipata prevedeva il compenso dell’1,50% e con la ritenuta pari al 26% e quella per l’acquisto di Bot, meno rischiosa. In particolare sono stati proposti titoli venduti sul mercato a circa il 3,80% interesse annuo e le commissioni di acquisto pari allo 0,15% con una ritenuta del 12,50%.

L'analisi e la scelta

Le proposte sono state analizzate nella seduta di consiglio di fine settembre scorso e deliberate. Il cda composto dal presidente Barzaghi, Laura Brenna, Leonardo Pellegrino, Gianpaolo Sardella e il consigliere comunale del M5S Luigi Stagno dopo attente valutazioni - come si legge nella delibera pubblicata sul sito della struttura - ha ritenuto più ponderata la soluzione di investimento tramite acquisto di Bot. L’acquisto è stato formalizzato subito dopo l’approvazione del direttivo e dovrebbe fruttare, a scadenza di un anno, poco meno di 20.000 euro.