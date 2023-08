Residenza Amica si allarga: due camere in più

La casa di riposo di via D’Azeglio a Giussano avrà quattro nuovi posti per gli anziani, dopo la sistemazione di alcuni locali trasformati dal Comune in due nuove camere.

Due nuove camere

Due nuove stanze per i degenti ed un nuovo spazio da destinare a studio medico con annessa farmacia: l’Amministrazione comunale , proprietaria dell’immobile di «Residenza Amica» in via D’Azeglio, ha stanziato circa 50mila euro per due interventi che serviranno ad aumentare l’attuale capacità ricettiva da parte della struttura sanitaria assistenziale per anziani.

Trasformazione degli spazi

L’intervento di manutenzione straordinaria consiste nella trasformazione di alcuni spazi attualmente destinati ai servizi complementari in due nuove camere di degenza a due posti letto ciascuna, e nella diversa distribuzione degli spazi oggi utilizzati a supporto delle attività proprie della RSA.

In particolare, verranno trasformati gli attuali locali ubicati al terzo piano e destinati a Medicheria, Studio medico e farmacia in due nuove camere di degenza, delle stesse dimensioni delle altre già oggi utilizzate, dotate ciascuna di bagno e balcone con affaccio sul parco della residenza; analogamente, i locali vuotatoio, ripostiglio e bagno verranno riconvertiti nei nuovi spazi di studio medico/medicheria con annessa farmacia, vuotatoio e bagno dedicato agli operatori.

Quattro nuovi posti

I lavori avranno una durata stimata di nove settimane: durante la loro esecuzione tutte le attività proprie della residenza saranno operative; gli interventi verranno eseguiti in due fasi distinte così da limitare al minimo i disturbi e garantire la completa funzionalità della struttura. Quattro posti in più dunque in casa di riposo nei prossimi mesi, il tempo di fare tutti i lavori e sistemare gli alloggi nuovi.