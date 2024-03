Residenza Amica si allarga, inaugurate due nuove stanze

Quattro posti letto in più sono ora disponibili nella casa di riposo di Giussano grazie alla sistemazione di due nuove camere che sono state inaugurate questa mattina - sabato 23 marzo - in via D’Azeglio.

L'inaugurazione questa mattina

La storica casa di riposo della città si allarga e migliora il servizio a sostegno degli anziani e dei loro familiari. Questa mattina, 23 marzo, il sindaco Marco Citterio, insieme al presidente della fondazione Andrea Barzaghi a tutto il cda e alla presenza della direttrice della struttura Luisa Villa e del parroco don Emanuele Salvioni, hanno tagliato il nastro per inaugurare le due stanze, rimesse a nuovo per accogliere i primi quattro anziani in lista d’attesa.

Ora ci sono 89 posti

Ora complessivamente la Rsa ha 89 posti, che però non bastano per soddisfare tutte le richieste. Circa un centinaio sono attualmente le persone in attesa di un posto e di queste una ventina residenti in città.