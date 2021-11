Respinto il ricorso del titolare di un bar, limiti di orario per slot e videolottery

A Desio

Il Tar Lombardia ha dato ragione all'ordinanza del Comune del 2018: "Non si tratta di introduzione di una sorta di 'proibizionismo'".

Ricorso respinto, limiti di orario per slot e videolottery a Desio. E' la decisione del Tar Lombardia che ha dato ragione all'ordinanza del 2018, un provvedimento della precedente Amministrazione comunale.

Slot: ricorso respinto, confermati i limiti di orari

Via libera ai limiti orari di slot e videolottery nel Comune di Desio. Il Tar Lombardia, come riporta Agipronews, ha respinto il ricorso presentato dal titolare di un bar contro l'ordinanza sindacale del 2018, che ha disposto lo stop degli apparecchi da gioco in tre fasce orarie (dalle 9.30 alle 11.30, dalle 16 alle 18 e dalle 21 alle 23). "Vi è una precisa contestualizzazione in relazione al territorio del Comune di Desio", scrivono i giudici nella sentenza, evidenziando che l'ordinanza "fa riferimento a quanto accertato dall’Amministrazione dei Monopoli di Stato circa l’aumento del 6 per cento rispetto al 2015 dei giocatori" sul territorio comunale.

"Strumento idoneo per contrastare la ludopatia"

Nella sentenza viene anche evidenziato che "il potere del sindaco per la tutela della salute legittima la adozione di provvedimenti funzionali a regolamentare gli orari", e tale strumento "è idoneo" per contrastare la ludopatia. "Non si tratta di introduzione di una sorta di 'proibizionismo' - conclude il Tar - ma di regolamentazione in corrispondenza di luoghi particolari e di particolari fasce orarie a più alta fruibilità di esercizi di gioco".