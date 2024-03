Le notizie sono due. La prima è che ha raggiunto la agognata e meritata pensione dopo 40 anni di onorato servizio, una quindicina dei quali all’ospedale di Vimercate. La seconda è che in realtà in pensione... non ci va. Perché continuerà a lavorare in reparto, gratuitamente.

Resta in ospedale a lavorare... gratis

Una decisione figlia della passione e del senso di responsabilità per ora più forti della voglia di un riposo a tempo pieno più che meritato.

Il protagonista di questa storia è il dottor e professor Franco Parmigiani, 69 anni ad aprile, primario all’ospedale di Vimercate per 15 anni, dopo una lunga carriera al San Gerardo di Monza.

Dallo scorso 29 gennaio è in pensione per raggiunti limiti di età. Anzi, sarebbe in pensione. Perché in realtà il dottor Parmigiani ha chiesto e ottenuto di poter proseguire la propria attività accanto all’equipe da lui forgiata in questi anni. Naturalmente a titolo gratuito, senza percepire nemmeno un euro. Anzi, mettendoci soldi propri per sottoscrivere anche un’assicurazione che l’Asst Brianza non potrebbe pagare a chi ormai non è più un suo dipendente.

Del resto che l’ex primario non avesse alcuna intenzione di starsene con le mani in mano e lasciare dall’oggi al domani quanto forgiato nell’arco di 15 anni, lo aveva lasciato già intendere nel novembre scorso. In occasione della presentazione di un esoscopio di ultima generazione, un macchinario con occhi elettronici potentissimi messo a disposizione del suo reparto e della sua equipe, Parmigiani aveva annunciato l’imminente pensionamento.

Aveva, però, lasciato intendere di non aver alcuna intenzione di lasciare il lavoro a metà. E così a fine gennaio, contestualmente all’inizio del pensionamento, ha scritto alla direzione dell’Asst Brianza ora in capo a Carlo Tersalvi (che naturalmente non si è fatto sfuggire l’occasione di conservare l’alta professionalità), proponendosi per una collaborazione gratuita di 12 mesi «per lo svolgimento di attività di supporto funzionale e autonomizzazione dell’equipe chirurgica, in particolare per la chirurgia Otologica nell’ambito della struttura complessa di Otorinolaringoiatria».

L'attenzione nei confronti dei giovani colleghi

«Ci tengo a proseguire con il lavoro mettendomi a disposizione soprattutto per l’addestramento dei giovani colleghi - ha confermato il dottor Parmigiani - La passione c’è ancora. Presto ci adopereremo anche per organizzare per il mese di maggio un congresso sulle tecnologie 3D».

Parmigiani, docente universitario, ha all’attivo decine di migliaia di interventi, molti dei quali con metodologie all’avanguardia di microchirurgia ed endoscopia, che hanno portato il nome di Vimercate in giro per l’Italia e non solo. Decine anche le pubblicazioni su riviste scientifiche.

(nella foto di copertina il dottor Franco Parmigiani, secondo in piedi da sinistra, con la sua equipe di Otorinolaringoiatria)