Restaurato il monumento ai Caduti di Baruccana

Versava in condizioni di degrado. Per il suo significato e la sua importanza l'Amministrazione comunale di Seveso ha deciso di riqualificare il monumento ai Caduti in piazza Italia a Baruccana che dopo vent'anni (è stato realizzato nel 2003) necessitava di una bella ripulita.

Stanziati 4.500 euro per riqualificare il monumento ai Caduti

Un intervento non ulteriormente posticipabile e per questo motivo se n'è preso carico l'Ufficio Lavori Pubblici stanziando quasi 4.500 euro. Oggi il monumento si presenta alla cittadinanza con una veste praticamente nuova. Del restauro e del consolidamento per la sua conservazione se n'è occupata Cinzia Piemonte, restauratrice sevesina, con un’esperienza ventennale nel restauro di dipinti murali, che in pochissime settimane ha consegnato l'opera agli abitanti di Baruccana.

L'intervento è stato fatto dalla restauratrice Cinzia Piemonte

I lavori - seguiti passo dopo passo anche dal sindaco Alessia Borroni che spesso si è recata sul posto a fare visita alla restauratrice,

recentemente premiata a Montecarlo come artista - sono terminati proprio nella giornata di ieri, domenica 22 ottobre, con l'applicazione dello stemma della Città di Seveso, realizzato in 3D e dipinto dalla

stessa Piemonte nel suo studio di via Solferino.

Tutti i passaggi del restauro

Ma sono stati tanti e complessi i passaggi per recuperare quest'opera, perfezionati attraverso la mano di una professionista in possesso della qualifica di restauratore e abilitata ad eseguire interventi sui Beni Culturali. Dalla disinfestazione degli agenti biodeteriogeni attraverso l'uso di biocida a più lavaggi della superficie con acqua nebulizzata e sostanze specifiche. Sono state nuovamente incollate le cornici ovali

distaccate, ne è stata prodotta anche una ex novo essendo andata persa. Ora brillano anche le lettere che compongono i nomi dei Caduti grazie a un processo di patinatura per una visione più uniforme ed elegante.

Il sindaco: "Abbiamo ridato il giusto decoro al monumento ai Caduti"

Commenta il sindaco Alessia Borroni:

"Abbiamo restituito decoro e soprattutto il giusto valore a un monumento che ricorda i Caduti in guerra della nostra città. Come Amministrazione comunale e come sindaco quando ci è giunta la proposta da parte della nostra concittadina e restauratrice Cinzia Piemonte per recuperare questa opera da anni pressoché abbandonata e lasciata al degrado abbiamo subito accettato. Oggi torna

degnamente a rappresentare i valori per i quali vent'anni fa era stata realizzata. In attesa di poter avviare un intervento simile anche per il monumento ai Caduti di piazza 4 Novembre".

In questo caso l'iter è più lungo. I lavori dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio competente.