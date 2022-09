Restauro in vista per la chiesa parrocchiale di Mezzago. La Comunità pastorale Santa Maria Maddalena ha annunciato importanti lavori dopo la cessione del centro sportivo "Brignani".

L'annuncio

Importanti novità in vista per la parrocchia di Mezzago. Nei giorni scorsi, infatti, sull’informatore parrocchiale è apparso l’annuncio dei lavori di riqualificazione della chiesa di Santa Maria Assunta, sulla scia di quanta già sta avvenendo con la chiesa di San Marino Vescovo, a Bellusco. Lavori che verranno realizzati grazie alla vendita al Comune del centro sportivo "Brignani" concordata nelle scorse settimane e approvata dall’Amministrazione comunale in Consiglio.

Restauro degli interni

"Il Comune verserà alla parrocchia 310.000 euro, di cui 180.000 all’atto della firma e i restanti in rate annuali da 10.000 euro - si legge sull’informatore - La parrocchia intende utilizzare questa somma per il restauro della chiesa. Le strutture fondamentali dell’edificio (il tetto, la staticità e gli impianti) non necessitano attualmente di interventi straordinari. Gli interni e gli esterni invece necessitano di interventi di restauro conservativo. Tali interventi si stanno concordando con la Soprintendenza e con l’Ufficio per i beni architettonici della Curia di Milano".

