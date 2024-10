In queste ore Città Metropolitana di Milano ha comunicato che, nell'ambito dello svolgimento delle attività per l’esecuzione di un piano di indagini in corrispondenza di due manufatti stradali, l’arteria stradale SP n.35 “Milano-Meda” al Km 134+461 e al Km 135+500 sarà interessata da parzializzazioni, deviazioni e restrizioni alla viabilità stradale da lunedì 7 ottobre 2024 sino a giovedì 10 ottobre 2024 dalle ore 6 alle ore 17.

Restrizioni e deviazioni lungo la Milano Meda a partire dal 7 ottobre

Nel dettaglio, come comunicato da Città Metropolitana, le modifiche in programma:

in corrispondenza del manufatto ID 446 al Km 134+461 della S.P. n.35 “Milano-Meda”:

- lungo la carreggiata sud dir. MI (uscita 5), la chiusura della rampa di collegamento tra la rotatoria di Via Valassina e la S.P. 35 “Milano- Meda” dir. MI, dalle ore 6:00 alle ore 17:00 del 7/10/2024, con istituzione dei seguenti percorsi alternativi:

1) per il traffico veicolare proveniente da Nova Milanese e diretto alla S.P. 35 dir. MI, deviazione su via Valassina, via R.Serra, viale della Repubblica, S.P. 35 dir. MI,

2) per il traffico veicolare proveniente da Paderno Dugnano e diretto alla S.P. 35 dir. MI, deviazione su su via R.Serra, viale della Repubblica, S.P. 35 dir. MI;

- lungo la carreggiata nord dir. CO (uscita 5), la chiusura della rampa di uscita dalla S.P. 35 dir.CO a Via Valassina dir. Nova Milanese, dalle ore 6:00 alle ore 17:00 del 8/10/2024, con istituzione del seguente percorso alternativo:

3) per il traffico veicolare proveniente dalla S.P. 35 dir. MI e diretto a Nova Milanese, deviazione su uscita 6 - S.P. 119 - via dell’Assunta;

in corrispondenza del manufatto ID 447 al km 135+500 della S.P. n.35 “Milano-Meda”:

- lungo la carreggiata sud dir. MI (uscita 6), la chiusura della rampa di collegamento tra la S.P. 119 e la S.P.35 dir.MI, dalle ore 6:00 alle ore 17:00 del 9/10/2024, con istituzione dei seguenti percorsi alternativi:

4) per il traffico veicolare proveniente da Nova Milanese e diretto alla S.P. 35 dir. MI, deviazione su S.P. 119 – Via G.Mazzini - Via R.Serra, Viale della Repubblica, S.P. 35 dir. MI,

5) per il traffico veicolare proveniente da Paderno Dugnano e diretto alla S.P. 35 dir. MI, deviazione su su via R.Serra, viale della Repubblica, S.P. 35 Milano-Meda dir. MI,

- lungo la carreggiata nord dir. CO (uscita 5), la chiusura della rampa di uscita dalla S.P. 35 dir.CO alla S.P.119 dir. Nova Milanese, dalle ore 6:00 alle ore 17:00 del 10/10/2024, con istituzione del seguente percorso alternativo:

6) per il traffico veicolare proveniente dalla S.P. 35 dir. CO e diretto a Nova Milanese, deviazione su uscita 5 - via Valassina.