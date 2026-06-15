Pronto il progetto per riqualificare la piazza di San Carlo

La Giunta comunale di Seregno ha approvato il Documento di inquadramento progettuale per la riqualificazione di piazza Matteucci, primo passaggio per il restyling del principale spazio urbano del quartiere San Carlo. È previsto che i lavori inizino subito dopo l’estate.

Pronto il restyling di piazza Matteucci

Il progetto di riqualificazione di Piazza Matteucci (nella foto come si presentava in origine) si articola attorno a un sistema integrato di interventi, che perseguono obiettivi di recupero funzionale, valorizzazione estetica e sostenibilità ambientale, mantenendo la viabilità attuale. Il fulcro dell’operazione è la riconfigurazione della carreggiata centrale, dove la rimozione del manto in basalto ammalorato lascerà spazio a una nuova pavimentazione in pietra di Luserna e cubetti di porfido posati a coda di pavone, nel rispetto della geometria ovale che caratterizza la piazza e in continuità con le superfici adiacenti.

Aiuole più grandi e piantumazioni

L’area della fontanella sarà oggetto di un ripristino puntuale, che comprende il rifacimento delle pavimentazioni degradate, il consolidamento del basamento e la creazione di una nuova aiuola con messa a dimora di un’essenza arborea di seconda grandezza, restituendo decoro e coerenza formale a un elemento di arredo storico. Previsti anche l’ampliamento di sei aiuole esistenti e la piantumazione di cinque nuove essenze arboree di terza grandezza per una logica di depavimentazione e incremento delle superfici filtranti, con benefici diretti sul microclima urbano e sulla qualità percettiva dello spazio pubblico. I diciassette cubi di pietra saranno rimossi e ricollocati in un diverso spazio urbano della città

La sistemazione del monumento ai Caduti

La riqualificazione si estende al contesto monumentale circostante, con il recupero architettonico e botanico dell’area del monumento dei Caduti: le superfici pavimentate saranno consolidate e reintegrate, il verde sarà riprogettato con specie arbustive perenni a basso fabbisogno idrico per valorizzare l’opera scultorea. Ulteriori interventi riguardano la demolizione del palchetto antistante la fontana, la ricollocazione della colonna in marmo in una sede da definire e il risanamento della pavimentazione di via Borromeo. Infine, il rinnovo dell’arredo urbano con panchine in calcestruzzo di design contemporaneo e nuovi cestini per la raccolta differenziata coordinati per forma e materiale.