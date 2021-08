L'Amministrazione comunale di Cesano Maderno e le Scuole Materne paritarie del territorio comunale, a seguito di diverse riunioni tenutesi nel corso dell'anno scolastico, hanno ritenuto di stipulare una nuova convezione (biennale) apportando alcune modifiche alla precedente. In particolare la nuova convenzione punta a includere nell'erogazione dei contributi comunali anche le sezioni primavera per promuovere e sostenere in modo stabile e strutturale questo servizio rivolto alla prima infanzia e, in più, punta a garantire una maggiore equità attraverso una differenziazione più articolata del sostegno alle famiglie su base ISEE. Il chiarimento da parte del comune arriva in seguito alle email ricevute da parte di alcuni genitori.

Rette delle Scuole Materne Paritarie a Cesano: introdotta una maggior equità fiscale

"La maggior equità rispetto alla precedente convenzione è stata creata suddividendo la fascia ISEE sopra gli €14.000,00 in ulteriori 3 fasce, in modo da concedere un contributo maggiore alle fasce ISEE più basse" - si legge nella nota comunale.

Le rette

L'Amministrazione comunale precisa anche che "le Scuole Materne Paritarie hanno ritenuto di dover aumentare le rette di € 10,00 mensili per poter garantire il servizio: la retta mensile per i non residenti risulta quindi pari ad € 300,00, mentre per i residenti nel Comune di Cesano Maderno risulta pari ad € 290,00 (nella precedente convenzione A.S. 2020-2021 le rette erano rispettivamente € 290,00 e 280,00). La sentenza del Consiglio di Stato n.04362/2012, alla quale si fa riferimento nelle mail di alcuni genitori - precisa il Comune - ha ad oggetto “tariffe dei servizi pubblici” deliberate dall’Amministrazione Comunale".

Sostegno alle famiglie

"Le rette delle Scuole Materne Paritarie - si legge ancora nella nota comunale - sono stabilite dalle scuole stesse, mentre l’Amministrazione Comunale stipula le convenzioni al solo fine di andare incontro alle famiglie con una riduzione indiretta delle tariffe. Per l’Anno scolastico 2021-2022 l’Amministrazione Comunale, al fine di garantire il sostegno alle famiglie:

- mantiene il contributo di € 10,00 a bambino per ogni mese per tutti i residenti;

- aumenta la quota del contributo per le prime due fasce ISEE più basse;

- in base alle fasce ISEE, concede un contributo a tutti gli utenti residenti, anche a coloro i quali ricadono nelle fasce ISEE più elevate (fino a sopra gli € 30.000,00); da precisare che a livello Regionale, i contributi sono previsti per le sole fasce ISEE inferiori ad € 20.000,00.

Le scadenze per la presentazione dell'ISEE

Per quanto attiene alla scadenza del 10/09/2021 per la presentazione dell’attestazione ISEE, nel caso in cui risultasse necessario, l’Amministrazione si renderà disponibile ad applicare a partire dal mese di settembre 2021 anche la riduzione della retta per le attestazioni ISEE presentate oltre la scadenza, ma comunque entro il 30/09/2021.