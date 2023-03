Riabbracciano la loro maestra delle scuole elementari dopo 50 anni

Ritrovarsi dopo cinquant’anni con l’impressione di non essersi mai persi veramente di vista.

E’ quello che è successo ieri, domenica, ai villasantesi Graziella Crippa, Caterina Rossi, Marina Mauri, Agnese Bruna, Loredana Trizio, Laura Oggioni, Dario Radaelli, Antonella Riccelli, Marco Villa, Marina Villa, Salvatore Riccelli, Sergio Cambiaghi, Stefano Sala e al sindaco Luca Ornago che frequentavano la classe quinta, sezione D, alla scuola elementare "Villa" di Villasanta durante l’anno scolastico 1972/73.

L'abbraccio con la loro ex insegnante

Ieri, domenica, gli ex alunni hanno potuto riabbracciare la loro storica maestra Graziana Tognetti Lapenna, 84 anni, residente in Toscana ormai da parecchi anni. Domenica mattina i suoi ex alunni sono partiti da Villasanta per trascorrere una giornata con lei. Ad organizzare la reunion sono state due sue ex alunne: Marina Mauri e Agnese Bruna che qualche mese fa avevano già incontrato la loro amata maestra.

"In realtà, durante tutti questi anni, nonostante la distanza, siamo riuscite a mantenere un legame con la nostra maestra - hanno spiegato le due donne - Verso fine ottobre l’abbiamo contattata per sapere se era possibile incontrarci e siamo riuscite ad organizzarci in pochissime settimane".

L'ex maestra andò in pensione nel 1996

Erano ben 32 gli studenti della classe VD che la maestra Lapenna Tognetti aveva accompagnato fino al loro ingresso in prima media, avvenuto nell’anno scolastico 1973/1974. La docente, originaria della Toscana, si trasferì in Lombardia sul finire degli anni ‘50 e vi rimase fino al 1980, quando decise di ritornare nella sua terra natia per continuare il suo lavoro di insegnante che ha poi abbandonato nel 1996 con la meritata pensione.

"Che emozione"

"I ricordi, dopo quasi cinque decenni, piano piano hanno iniziato a emergere e da semplici frammenti, si sono via via trasformati in vere e proprie storie ricche anche di marachelle che la classe ha combinato sotto gli occhi dell’amata maestra - Ha sottolineato Marina Mauri - Nel 1989 Graziana era venuta a trovarci in Brianza e fino a qualche mese fa non c’eravamo più incontrate. Poi abbiamo intensificato le nostre telefonate per organizzare la rimpatriata. Desideriamo ringraziare di cuore anche la sua famiglia che è stata veramente accogliente. Abbiamo rivissuto emozioni forti che rimarranno per sempre scolpite nel nostro cuore. Graziana, appena ci ha visti arrivare, è quasi scoppiata in lacrime e ci ha detto che aveva finalmente coronato un sogno. Eravamo davvero tutti molto emozionati per una giornata che rimarrà scolpita nei nostri cuori per sempre".

Il clima è stato subito molto conviviale e gioioso proprio come durante uno degli intervalli che portavano i compagni a giocare nel giardino della scuola Villa...

Ampio servizio lo potrete leggere sul Giornale di Vimercate in edicola a partire da domani, martedì 7 marzo 2023