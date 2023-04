Riaperta la sala d'attesa della stazione di Meda

E' stata riaperta oggi, lunedì 3 aprile 2023, la sala d’attesa della stazione ferroviaria di Meda sulla linea Seveso-Asso di Ferrovienord.

Lo spazio, chiuso lo scorso 6 febbraio per l’avvio dei lavori di riqualificazione della stazione, si presenta ora completamente rinnovato nelle pareti, pavimentazione, controsoffitto e illuminazione. Anche la facciata della stazione è stata ristrutturata e ridipinta secondo le nuove linee guida, approvate da Regione Lombardia nei mesi scorsi. Sono stati inoltre sostituiti gli arredi esterni (panchine, cestini e bacheche) e la segnaletica presente. I lavori di riqualificazione proseguiranno per concludersi entro il mese di maggio.

L’intervento di riqualificazione a Meda fa parte di un programma più ampio che prevede il rifacimento di 29 stazioni sulle linee Milano-Asso e Saronno-Como, che rappresentano il 25 per cento di tutta la rete di Ferrovienord. I lavori di manutenzione straordinaria delle 29 stazioni, in parte già avviati, sono finanziati da Regione Lombardia con 11,5 milioni di euro e si concluderanno nel 2024.

Le linee guida approvate da Regione Lombardia per gli interventi di rifacimento delle stazioni forniscono indicazioni in particolare su: coperture, facciate, serramenti, sale d'attesa, sottopassi pedonali/rampe di accesso, pensiline, accessibilità di stazione (lve, mappe tattili) e altri locali/fabbricati collegati.

“L’intervento di rifacimento della stazione è solo uno dei lavori previsti da Ferrovienord nel territorio del Comune di Meda - spiega il presidente Fulvio Caradonna - Nei prossimi anni infatti saranno realizzati il raddoppio della tratta ferroviaria Seveso-Meda e il nuovo sottopasso tra via Seveso e via Cadorna. Lo scorso 30 marzo ho partecipato al Consiglio comunale di Meda, insieme ai tecnici dell’azienda, proprio per illustrare queste opere. E’ stato un momento di dialogo e confronto molto importante e proficuo”.