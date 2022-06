Riaperta la Sp 135 tra Lesmo e Triuggio ma da fine mese torna il senso unico alternato

Ha riaperto ed è tornata percorribile in entrambi i sensi di marcia la strada provinciale Sp 135, nel tratto compreso tra le frazioni Gerno di Lesmo e Canonica di Triuggio. Tra fine mese e i primi di luglio tuttavia, la circolazione tornerà a senso unico alternato, regolato da impianto semaforico. Una misura necessaria per consentire alle imprese appaltatrici di portare a termine le complesse attività di montaggio delle tubazioni a sbalzo sui ponti del fiume Lambro e del rio Pegorino.

I lavori sulla Sp 135 per la posa della nuova condotta dell'acquedotto

La conclusione dei lavori di posa della nuova condotta di acquedotto portata avanti in queste settimane da BrianzAcque è prevista entro la fine dell'estate. Si tratta di una condotta complessivamente lunga quasi 2 chilometri e considerata indispensabile per consentire agli abitanti di Triuggio e Lesmo di ricevere adeguata fornitura idrica.

BrianzAcque è consapevoli dei disagi, ma ricorda che si tratta di una situazione temporanea. La società chiede di comprendere l’importanza di questi lavori fondamentali per lo sviluppo delle infrastrutture idriche e per assicurare la disponibilità e approvvigionamento d’acqua anche, e soprattutto, in condizioni di sofferenza tipica dei mesi estivi.