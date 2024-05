Dopo le operazioni di riasfaltatura, questa mattina, alle 8.30, a Biassono, ha riaperto alla normale circolazione via Cesana e Villa. Lungo la SP6, lo scorso 2 aprile, all’altezza di via Cesana e Villa, si era verificato il cedimento della volta del collettore fognario. Il periodo particolarmente piovoso, fa sapere BrianzAcque, unitamente ad un imprevisto di cantiere, ha rallentato le fasi finali di cantiere, dopo l’avvio spedito dei lavori di riparazione.

Riaperta questa mattina la Sp6 a Biassono. Riprendono gli altri cantieri

Intanto, risolta l’emergenza, l’impegno di BrianzAcque prosegue attraverso il risanamento strutturale preventivo dei quasi otto chilometri di collettore fognario Sovico-Monza con la tecnologia non invasiva NO-DIG, ovvero senza scavo. Un intervento che, evitando lo scavo tradizionale a cielo aperto, permette di “ristrutturare” la vecchia conduttura dall’interno con benefici di carattere ambientale, sociale ed economico.

Nel dettaglio lunedì 13 maggio riprende il cantiere PNRR di sostituzioni delle vecchie condotte dell’acquedotto, per il quale è prevista la chiusura al traffico veicolare di via Parco.

BrianzAcque ringrazia l’Amministrazione Comunale di Biassono, la Polizia Locale e la Protezione Civile per la preziosa collaborazione prestata sia in occasione dell’improvviso “collassamento” del collettore dello scorso mese, sia per gli altri cantieri sul territorio urbano, che consentiranno ai cittadini di disporre di reti idriche e fognarie nuove, moderne e sempre più efficienti.