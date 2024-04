Riaperto il centro sportivo: spazi nuovi di zecca per Fortitudo e Polisportiva

Sono stati gli Allievi della Besana Fortitudo i primi utenti del centro sportivo rinnovato. Mercoledì scorso i cancelli dell’impianto di via De Gasperi a Besana si sono così riaperti per la partita di campionato dei giovani calciatori che hanno potuto anche inaugurare i nuovi spogliatoi. Lo continueranno a fare nei prossimi mesi: venerdì l'altro la Giunta Pozzoli ha infatti dato il disco verde alla richiesta della società - che nel frattempo ha già sottoscritto le norme d’uso degli spazi - per l’utilizzo del campo da calcio A e di tre spogliatoi fino a maggio. Ieri, giovedì 11 aprile, è arrivata anche una seconda autorizzazione da parte di sindaco e assessori: a beneficiarne è la Polisportiva Besanese che, secondo quanto chiesto al Comune, tornerà a far allenare i suoi atleti sulla pista di atletica ora nuova di zecca dal lunedì al venerdì, fino alla fine della stagione sportiva.

Maxi intervento agli sgoccioli

Il maxi intervento di riqualificazione da quasi due milioni di euro sulla parte bassa del centro sportivo è alle battute finali. A mancare all’appello sono solo alcuni ritocchi finali e la rigenerazione delle torri faro che illuminano la pista d’atletica; quest’ultima bloccata a causa del materiale fermo nel canale di Suez per la guerra in Medio Oriente.

Settimana scorsa abbiamo avuto la possibilità di visitare la palazzina servizi, interamente finita sotto i ferri. Duecentocinquanta metri quadrati rinnovati: dai serramenti all’impiantistica, dalla copertura ai servizi igienici. Sarà il nuovo gestore - atteso presumibilmente per ottobre - a riempire gli spazi creati, imbiancati con i toni del beige. Entrando dall’ingresso che affaccia su via De Gasperi, lì dove c’era un tempo lo «Stregatto», sono stati ricavati un locale segreteria, un secondo adatto a una piccola palestra, un terzo più ampio per un bar (ampliabile anche nell’area verde esterna nella bella stagione) ed un quarto in grado di ospitare fino a tre ambulatori medici. Proseguendo lungo il corridoio si trovano gli spogliatoi, completi di servizi sanitari e docce, tutti rimessi a nuovo. Come i bagni per il pubblico. Uscendo dalla porta che dà sul retro dell’impianto, ci si trova davanti alla pista d’atletica a cui accedere dal vialetto esterno «rimpolpato» della ghiaia mancante.

Ecco la nuova area feste

Per la gestione definitiva, come anticipato, bisognerà attendere fino alla prossima stagione sportiva. Sul piatto la proposta firmata da «Sport Più», società polisportiva del Varesotto, e dalla bresciana «Capital Padel» che prevede anche la realizzazione di sei campi da padel.

«Ci sarà posto anche per attività ludiche come il ritorno dell'area feste, questa volta però nel pieno rispetto delle regole sulla sicurezza e fiscali, con gestori chiari che garantiranno la fruizione degli spazi a tutti - ha dichiarato sui social il sindaco Emanuele Pozzoli, allegando un'immagine della futura area feste (la alleghiamo all'articolo) - Abbiamo riaperto alle società sportive, smentendo quanto è stato detto in questi anni da chi sosteneva che non avrebbero più trovato spazio nel rinnovato centro sportivo. Adesso l’obiettivo è fare lo stesso con tutti i besanesi, attraverso una gestione temporanea».