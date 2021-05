Riaperto il parco pubblico Baden Powell

Riaperto venerdì a Macherio il parco pubblico Baden Powell dopo i recenti lavori di sistemazione.

Riaperto il Baden Powell

Riaperto venerdì il giardino pubblico di via Parini dopo un massiccio intervento di riqualificazione ad opera dell’Amministrazione comunale. “Abbiamo sostituito tutta l’illuminazione e le panchine – spiega il sindaco Mariarosa Redaelli durante un sopralluogo con il vicesindaco Silvia Vitagliani – Abbiamo inoltre sistemato l’area cani e creato un accesso indipendente. Manca ancora il posizionamento di qualche gioco nuovo. L’area è dotata di un sistema di videosorveglianza che vigilerà su chi abbandona rifiuti o causa danneggiamenti”.

Dedicato al fondatore dello scoutismo

Il giardino pubblico è stato inaugurato l’8 giugno 2008 alla presenza degli Scout: “Ecco perché è stato dedicato a Robert Baden Powell, fondatore dello scoutismo in occasione del centenario dalla nascita del Movimento – ha aggiunto il vicesindaco. Il Gruppo Scout Seregno Uno per diverso tempo si è preso cura di questo spazio”. Robert Stephenson Smyth Baden-Powell nacque a Londra il 22 febbraio del 1857. Sesto di otto figli Baden Powell, meglio conosciuto come B.P., studiò fino all’età di 19 anni, poi si arruolò nell’esercito britannico. Nell’agosto 1907 tenne un campo sull’isola di Brownsea con venti ragazzi di diverse estrazioni sociali, per verificare la praticabilità di alcune delle sue idee. Il suo nuovo manuale, chiamato «Scoutismo per ragazzi», fu in seguito pubblicato, nel marzo 1908, in sei fascicoli. E fu così che nacque lo scoutismo.

