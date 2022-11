Riapertura Milano-Limbiate, i tre obiettivi del Movimento 5 Stelle. L'impegno è tenere alta l’attenzione, promuovere tavoli di lavoro, reperire fondi

Riapertura Milano-Limbiate, i tre obiettivi del Movimento 5 Stelle

Tenere alta l’attenzione, promuovere tavoli di lavoro, reperire fondi per la manutenzione straordinaria e la riqualificazione della tratta. Sono i tre obiettivi fissati dal Movimento 5 Stelle per far ripartire la linea tranviaria Milano-Limbiate, soppressa dal 1 ottobre per motivi di sicurezza, in attesa dell’intervento di ammodernamento i cui tempi però non sono ancora stati fissati. La gara è bloccata perché mancano i fondi necessari per coprire gli extra costi dovuti al rincaro delle materie prime e quantificati in circa 26 milioni di euro, che i sindaci dei comuni interessati dalla tratta hanno chiesto al ministero delle Infrastrutture. Nel frattempo la tratta viene percorsa dagli autobus.

L'argomento trattato durante l'assemblea a Vimercate

Durante l’assemblea mensile del Movimento in Brianza, che si è svolta a Vimercate, in preparazione delle prossime elezioni regionali, gli attivisti di Limbiate con l’organizer Michele Papa, hanno portato all’attenzione dei presenti le vicende della Milano-Limbiate. Un servizio che durante l’assemblea è stato ritenuto prioritario nel prossimo programma elettorale per le elezioni regionali.

L'impegno del Movimento

Quindi sono stati fissati i tre obiettivi. Il primo, non fare calare l’attenzione a livello politico e mediatico: "Bisogna parlarne, più se ne parla più abbiamo speranza che la tratta venga ripristinata". Secondo: fare tavoli politici con le parti interessate, quindi Comune di Milano, ATM, Città Metropolitana, Regione Lombardia, sindaci e consigli comunali. Terzo: reperire i fondi necessari per la manutenzione straordinaria e la riqualificazione della tratta, in questa fase giocheranno un ruolo cruciale i consiglieri regionali del M5S che avranno in compito di incalzare Regione Lombardia, mentre senatori e deputati pentastellati insisteranno con il Ministero delle Infrastrutture al fine di ottenere le ulteriori risorse necessarie per ripristinare e riqualificare un servizio di trasporto fondamentale per questa zona della Brianza e dell’area milanese.

"Inconcepibile la chiusura"

"E’ inconcepibile secondo noi che in un contesto di trasporti regionali che in molti casi fa acqua da tutte le parti (pensiamo per esempio a Trenord) venga chiusa questa linea, sostenibile dal punto di vista ambientale, puntuale e che trasporta migliaia di pendolari al giorno, sostituendola oltretutto con mezzi gommati che inquinerebbero maggiormente" hanno puntualizzato i pentastellati limbiatesi.