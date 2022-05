Riapre il bar chiuso da anni, il parco comunale torna a vivere

Vimercate

Novità da giugno per il parco Gussi: riapre lo storico chiosco, affidato ad una cooperativa sociale.

Il Parco di Villa Gussi torna a vivere, riapre lo storico chiosco.

Novità importanti in arrivo per l’area verde comunale di Vimercate. Dopo tre anni di stop, il bar che si trova nel parco sta per riaprire i battenti. E’ l’esito del bando lanciato dall’Amministrazione comunale, che ha visto la partecipazione della Cooperativa Buenavista di Monza.

Gestito da una coop che fa lavorare persone disagiate

"Bando che ha fatto seguito ad una precedente manifestazione di interessi - ha spiegato l’assessore alla Cura della Città, Sergio Frigerio - Abbiamo avuto la sola adesione della cooperativa Buenavista, a cui quindi è stata assegnata la gestione a partire dal prossimo primo giugno per la durata di sei anni. Si tratta di una cooperativa di tipo B, con un risvolto quindi anche sociale perché impiega persone disagiate".

Chiosco aperto per almeno 5 mesi l'anno

In sostanza il nuovo gestore si impegna a tenere il chiosco aperto per almeno cinque mesi l’anno da maggio (da giugno per quest’anno) a settembre, con la possibilità però anche di non chiudere mai. Non solo: la cooperativa si occuperà anche della manutenzione del verde del parco, della pulizia con raccolta giornaliera dell’immondizia, della apertura e chiusura dei due cancelli sui fronti di via Mazzini e via XXV Aprile e di una generale valorizzazione del parco anche in collaborazione con altri enti e associazioni. E ancora della riqualificazione e gestione dei bagni pubblici, che verranno quindi rimessi in funzione garantendo quindi un altro servizio utile per gli utenti del parco.