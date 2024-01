Riapre il bar dell'oratorio di Robbiano

La parrocchia di Robbiano, frazione di Giussano, ha acquistato un nuovo bancone per il bar dell'oratorio, che riapre, e domenica 14 gennaio, dopo la messa, c’è stato il taglio del nastro insieme ai volontari che se ne occuperanno.

Il taglio del nastro

Anno nuovo, bar nuovo all’oratorio di Robbiano. Domenica 14 gennaio, dopo la messa si è svolta l’inaugurazione del nuovo bancone, acquistato con i risparmi della parrocchia che servirà a rinnovare e migliorare l’attività del bar al «San Luigi». Già da qualche tempo i volontari si erano dati da fare per sistemare lo spazio bar, ritinteggiando le pareti e sostituendo quello che era il vecchio bancone, così da creare un angolo, più accogliente e funzionale per giovani, famiglie e per tutti coloro che frequentano l’oratorio.

Bar, nuovo punto di aggregazione

Il nuovo bar diventa così un nuovo punto di aggregazione per la comunità robbianese, che resterà aperto bel weekend e in occasione di iniziative organizzate all’oratorio.

«Abbiamo deciso di sostituire il vecchio bancone e di riaprire il bar che sarà gestito da mamme e da giovani volontari per creare un ulteriore spazio di aggregazione - ha spiegato don Giuseppe Corbari - sarà aperto il venerdì sera, grazie alla disponibilità di alcuni ragazzi della parrocchia e il sabato e la domenica, ma anche durante particolari iniziative che si svolgeranno in oratorio. Inizialmente era aperto quotidianamente, poi saltuariamente ma da quest’anno vogliamo ripartire in modo costante per tutti i fine settimana».

Un’iniziativa che è stata subito accolta con grande favore dai robbianesi, i quali d’ora in poi, potranno recarsi in oratorio per fare colazione o l’aperitivo; con l’inizio dell’oratorio feriale, il bar sarà attivo tutti i giorni.