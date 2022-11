Riapre il centro anziani chiuso prima della pandemia

Chiuso prima della pandemia, non solo per le limitazioni imposte dalla diffusione del virus, ma anche per le oggettive difficoltà di gestione da parte dei responsabili ormai in là con gli anni, riapre ora il Centro sociale comunale San Gerolamo di Vimercate.

E lo fa con una nuova formula e nuovi servizi. A darne notizie nella giornata di oggi, venerdì 4 novembre, è stata l'Amministrazione comunale di Vimercate.

Un nuovo comitato affiancato dalla cooperativa che ha vinto il bando

"Tra gli obiettivi di mandato dell’Amministrazione comunale, in tema di inclusione e di integrazione, è la ripartenza del Cento Sociale San Gerolamo e della sua attività di animazione in aggiunto al nuovo servizio di portierato sociale degli alloggi SAP con attività di accompagnamento all’abitare e al contenimento del disagio sociale - si legge nel comunicato - Il settore Servizi alla persona ha affidato tramite bando alla Cooperativa Spazio Aperto Servizi la realizzazione di entrambi i progetti che consenti far ripartire il centro sociale. In particolare, per il progetto di attività di animazione la cooperativa sarà impegnata a svolgere un compito che favorisca l’aggregazione, l’integrazione e la socializzazione degli anziani frequentanti il Centro San Gerolamo attraverso la valorizzazione delle risorse volontaristiche già presenti, costituendo un nuovo Comitato autosufficiente e aiutando lo stesso nell’organizzazione delle attività quali corsi, gite".

Tra le novità uno sportello informativo e il coinvolgimento dei disabili

E' allo studio anche l’apertura di uno sportello informativo su tematiche di interesse della popolazione anziana che frequenterà il Centro e l’estensione della attività verso fasce di anziani con problemi di disabilità o isolamento (anche saltuarie), con il confronto con le associazioni presenti sul territorio.

Via alla campagna di iscrizioni

Fondamentali per il funzionamento sono le iscrizioni dei cittadini di Vimercate al centro sociale che saranno aperte nelle giornate di mercoledì 9, giovedì 10 e venerdì 11 novembre dalle 15 alle 18 presso il Centro San Gerolamo di via San Gerolamo 9.

Per iscriversi al Centro e alle sue attività è necessario presentare il documento d'identità.

"Doveroso restituire uno spazio agli anziani"

"Era doveroso per noi ricreare uno spazio per gli anziani - ha commentato Maria Teresa Foà, assessore alla Cura della Città - Fondamentale è infatti per questi cittadini ritornare ad aggregarsi e dar vita a quelle attività che caratterizzavano questo centro. Una soddisfazione per noi, che concretizziamo un altro obiettivo rispettando un impegno preso con la cittadinanza".

"Non solo un luogo di accoglienza"