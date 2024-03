È stata completata nei tempi previsti la riqualificazione del parcheggio della stazione di via Alessandro Laforet, realizzata da FerrovieNord come prima opera propedeutica dei lavori di potenziamento del nodo ferroviario di Seveso. Lo spazio sarà quindi riaperto al pubblico a partire da lunedì 11 marzo e avrà 140 posti auto disponibili.

Riapre il parcheggio della stazione di Seveso

In concomitanza con l’apertura del parcheggio di via Laforet, per consentire l’avvio dei lavori alla rampa del sottopasso, saranno eliminate alcune aree di sosta sulla via Sanzio dall’incrocio con via Fantoni verso il passaggio a livello di via Manzoni. La viabilità sarà comunque garantita anche con spostamenti di carreggiata.

L'intervento

Gli interventi hanno riguardato la realizzazione del sistema di smaltimento acque, la posa della nuova pavimentazione, il rifacimento dell’impianto di illuminazione e l’installazione della nuova segnaletica. La posa dell’ultimo strato di asfalto verrà programmata in un secondo momento, quando le condizioni metereologiche saranno maggiormente favorevoli, in modo da garantire un’esecuzione a regola d’arte. L’opera verrà completata con un collegamento ciclopedonale in sede propria ed illuminato tra il parcheggio e la stazione ferroviaria: lungo 170 metri e largo 2,5 metri.

Come accedere

L'accesso al parcheggio di via Laforet sarà libero da lunedì mattina. I nuovi posti auto compensano l’indisponibilità delle aree di sosta in via Sanzio per l’avvio del nuovo cantiere (che aprirà mercoledì 13 marzo). Gli automobilisti potranno usufruire, laddove possibile, anche delle aree di sosta di via Adua, via Eritrea e limitrofe.

I prossimi lavori

I lavori di potenziamento del nodo ferroviario di Seveso, prevedono, tra le altre cose, il rifacimento degli impianti ferroviari e delle banchine, il raddoppio delle tratte Seveso - Camnago Lentate e Seveso - Meda, la realizzazione di un sottopasso veicolare tra la via Zeuner e la via Sanzio e di un sovrappasso ciclo-pedonale in via Manzoni. Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sono disponibili a questo link: https://www.ferrovienord.it/interventi-in-corso/